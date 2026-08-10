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Асис Ран заведе майка си във Влас (СНИМКИ)

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Каролина Церовска
2443
Асис Ран заведе майка си във Влас (СНИМКИ)

Каролина Церовска
2443

Ледената кралица Асдис Ран отново избра Българското Черноморие за семейната си почивка.

Апетитната исландка в момента е на море в Св. Влас, а в нейната компания са майка ѝ, дъщеря ѝ Виктория и нейният приятел – ММА звездата Норберт Шимчик.

Форма

Бившата съпруга на ексзвездата на ЦСКА Гардар Гунлаугсон обича родните плажове и почти всяка година се възползва да събира слънчеви лъчи тук. Както всеки път Асдис демонстрира страхотна форма на плажа. Тя си публикува кадри от плажа, на които е по бански, а в ръка държи леден коктейл. Красавицата споделя и видеа на своите роднини – как се забавляват в морето. Дъщеря ѝ Виктория и гаджето ѝ Норберт карат водно колело, а вечер танцуват из заведенията на Слънчака, пише "Телеграф".

Сама

Тази година Асдис Ран е без гадже на родното Черноморие, след като в началото на годината се раздели със своя приятел. Ледената кралица прекарва голяма част от времето си в България, въпреки че доскоро бе в предизборна кампания за президент на Исландия, откъдето е родом. Асдис е модел, снима се от 15-годишна. След това става и собственик на най-популярната модна агенция в Исландия. Модата я свързва и с Гардар, който през 2003 г. е избран за Мистър Исландия, а след това започва да работи и за агенцията на бъдещата майка на децата си. Покрай футбола семейството живее в Швеция и Шотландия, преди да дойде в България.

 

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8 Коментара

Пукни Мангалко.

преди 2 часа

!!! Надежда Дойчева, заради която съм бан от всички големи фб групи за София и организира протеста на Таки: ✔️Кандидат за кмет на район Люлин от ВМРО 2023 г. - партията на Карлос Контейнера. ✔️Администратор на повечето големи фейсбук групи в гр. София, сред които: „Забелязано в София“, „Люлин“, „Катастрофи в София“, „Илинден“, „Света троица“ и тн. В тези групи, публикации без нейно съгласие не могат да бъдат допуснати. !!!

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Пукни Мангалко.

преди 2 часа

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Пукни Мангалко.

преди 2 часа

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Бивш от МВР76

преди 2 часа

Най много се Гордеем с Моето Майче, че е Бяла и Симпатична Българка с главни букви. Откакто се помним е Еванелистка. Да Бъде Благословена. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Бивш от МВР76

преди 2 часа

Мммооддераторчето(Днес Бг) абе цецка цачева е Бяла Българка с главни букви, но е Грозна с главна буква. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Мангалката дойчева

преди 2 часа

Не съм Гнусна Мангалка, а само майка ми и баща ми са Гнусни Мангали. Скоро, че си правим ринопластика на моя Грозен и Увиснал Нос (типично циганска черта). "лофци на педофили".

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17.05.1976г.

преди 2 часа

Най много се Гордеем с Моето Майче, че е Бяла и Симпатична Българка с главни букви. Откакто се помним е Еванелистка. Да Бъде Благословена. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Penko

преди 2 часа

Ne znam koq e po-sladka, dushterqta ili maikata. edna troika s dvete.......mmmmm, ligite mi tekat

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