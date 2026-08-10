Асис Ран заведе майка си във Влас (СНИМКИ)

Ледената кралица Асдис Ран отново избра Българското Черноморие за семейната си почивка.

Апетитната исландка в момента е на море в Св. Влас, а в нейната компания са майка ѝ, дъщеря ѝ Виктория и нейният приятел – ММА звездата Норберт Шимчик.

Форма

Бившата съпруга на ексзвездата на ЦСКА Гардар Гунлаугсон обича родните плажове и почти всяка година се възползва да събира слънчеви лъчи тук. Както всеки път Асдис демонстрира страхотна форма на плажа. Тя си публикува кадри от плажа, на които е по бански, а в ръка държи леден коктейл. Красавицата споделя и видеа на своите роднини – как се забавляват в морето. Дъщеря ѝ Виктория и гаджето ѝ Норберт карат водно колело, а вечер танцуват из заведенията на Слънчака, пише "Телеграф".

Сама

Тази година Асдис Ран е без гадже на родното Черноморие, след като в началото на годината се раздели със своя приятел. Ледената кралица прекарва голяма част от времето си в България, въпреки че доскоро бе в предизборна кампания за президент на Исландия, откъдето е родом. Асдис е модел, снима се от 15-годишна. След това става и собственик на най-популярната модна агенция в Исландия. Модата я свързва и с Гардар, който през 2003 г. е избран за Мистър Исландия, а след това започва да работи и за агенцията на бъдещата майка на децата си. Покрай футбола семейството живее в Швеция и Шотландия, преди да дойде в България.