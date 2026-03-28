Актрисата от "Мамник" Надя Дердерян: В България няма мамници, но има измамници!

Мнозина днес ни привикват с топъл глас към чудовищни ситуации, представят се за едно, а са съвсем други, казва актрисата

"Не знам дали в България съществуват мамници, но със сигурност има много измамници!"

В това е категорична "създателката" на страшилището от село Вракола - актрисата Надя Дердерян, изиграла образа на Величка в сагата.

С една-единствена поява в десети епизод на сериала Дердерян завладя интереса на зрителите, запленени от брилянтното й представяне. Ексклузивно пред "България Днес" артистката говори за чудовището, което "оживява" и в реалността.

"Много хора подобно на митичната птица с един топъл глас успяват да те привикат в ситуации, които са доста чудовищни. Представят се по един начин, защитават каузи, а всъщност не струват и два лева, пардон, евро. Но това ще си е на тяхната съвест", категорична е пред вестника Дердерян.

Първи сезон на "Мамник" приключи в четвъртък, но феновете още са погълнати от мистиката на сюжета му. Спиращи дъха сцени, феноменални обрати, "нашепващи" страх, и невероятна актьорска игра подпалиха интереса на стотиците българи, които вече чакат продължението.

Героинята на Надя "вълнува" по особен начин със своята жестокост, но и тежка житейска история. Малтретирана и омъжена насила, Величка живее тежък селски живот в годините след Първата световна война. Съвсем внезапно губи и съпруга си, а доведеният й син Лазар става глава на семейството. В тези трудните времена върлува и испански грип, а най-малкото и единствено момиченце от четирите родни деца на Величка - Талчето, е болнаво и може да се зарази. В стремежа си да й помогне, Лазар отвежда своята сестричка в близко село. С подписването на Ньойския договор обаче населеното място попада в сръбска територия, а малкото момиче остава далеч от дома.

Изстрадалата майка се поболява от мъка, а тъгата прераства в силен гняв към доведения й син, който против нейната воля отвежда най-свидното й дете. Преломът настъпва с убийството на Талчето зад граница, което завинаги счупва майчиното сърце. Покосена от болка и ненавист към мъжете, героинята погубва трите си момчета, а Лазар проклина да не намери покой. Така "извиква" свръхестествения мамник, който да отмъсти за мъките й.

"За да вляза пълноценно в образа, съм длъжна да оправдая неговите действия. Няма чист злодей. Всичко, което Величка извършва, е от жестоки болки и натрупвания, преглъщания на много унижения. Те отключват тази непреодолима жажда за мъст", на мнение е Дердерян за своя герой.

По време на снимките малки партньори на Надя са прекрасните деца актьори, които я зареждат с позитивизъм. Пред екран обаче тя е изключително жестока с тях и трябва да ги убие, а това не било никак лесно.

"През цялото време исках да ги гушкам! Това, че пред камера се налагаше да съм сурова с децата, не ми пречеше да им се радвам, защото бяха просто очарователни. Извън кадър общувахме съвсем човешки", призна с усмивка любимката на феновете.

Като артист с многобройни роли в театъра тя умее да разграничава своето истинско "аз" от персонажите, които играе.

"В момента, в който започнахме да снимаме, нямах право да изпитвам емоции и да си задавам въпроси. Просто исках да свърша работата си по най-добрия начин. Иначе самата Надя като човек никога не би направила такова нещо", непреклонна е актрисата, която в реалността се радва на две прекрасни дечица.

Мамникът бе унищожен в последния епизод

Не по-малко интересна е и историята за избора на Надя за "Мамник". Въпреки че е утвърден артист, самата тя също минава по "каналния ред" с кастинг. Ролята печели със страховитата клетва, която героинята й произнася към Лазар. Дердерян е толкова сурова, толкова брилянтна в думите си, че режисьорът веднага разбира, че е намерил точния човек.

"Нямах много време за подготовка. Знаете как е - в телевизията винаги се гонят срокове. От кастинга до снимките на епизода може би имаше 2-3 седмици. Физическо приготовление нямаше, по-скоро психическа настройка", довери ни артистката и допълни с признателност: "Работих с прекрасен екип - Гринго (Лазар) е страхотен. Много съм благодарна на кастинг агенция "АС-АРТ", на режисьора Виктор Божинов, оператора Антон Бакарски, продуцентите Globalfilms и главния виновник - автора Васил Попов".

След феноменалната си роля в може би най-успешния български сериал в последните години Надя изгрява в ново амплоа в постановката "Пукнатини". Премиерата е на 31 март в Плевенския театър, а представлението ще се играе и... в Сливенския затвор.

Не вярвам в паранормалното!

- Г-жо Дердерян, какво е чувството да сте жената, създала мамника?

- Особено се чувствам, най-малкото защото не съм очаквала, че това ще предизвика такъв интерес към мен. Цялото вълнение от епизода ме прави щастлива.

- Вашата Величка ли е злодеят на сериала?

- Не бих искала да слагаме етикети на отрицателни или положителни герои, защото във всеки от нас дреме и добро, и лошо. В определени ситуации проявяваме и двете си качества.

- В епизода говорите на характерния трънски диалект. Как го научихте?

- Отделих време да се подготвя, защото говорът бе тотално различен за мен. Аз съм от Троян, там също имаме характерен диалект, но него съм изчистила с обучението ми. Трънският обаче е по-специфичен и твърд - доста далечен от мен. Това ме притесняваше и се постарах да звучи максимално естествено.

- Вярвате ли в паранормалното?

- Може би ще ви разочаровам, но не.

- Харесахте ли се по телевизията?

- Смятам, че трудът ми се е оправдал, но имаше неща, които можеха да станат по-добре. Самокритична съм, понякога прекалявам.