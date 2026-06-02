По червения килим: ВИП абитуриентите впечатляват със стил (Снимки)

Баловете - едни от най-лъскавите събития на годината, в които блясъкът е запазена марка, а ефектният тоалет се оказва дори по-важен от дипломата за средно образование. И този май редица абитуриенти приковаха погледите с впечатляващи визии, достойни за Червения килим. Сред тях бяха и тазгодишните ВИП наследници, свикнали да блестят под светлините на прожекторите.

Щерката на Мария облече дълга червена рокля

С дизайнерска рокля в червен десен, опираща ефирно земята, отива на големия си ден щерката на фолкпевицата Мария. Облеклото на Марая включва горна част, обсипана с камъни, и долна - с прозрачен тюл. Девойката има и втори, по-къс тоалет в тон с предишния, съчетан с бижута и високи токчета. Красавицата сменя и още два други тоалета. Балът й е на 30 май, а Мария не пропуска да попее и да поплаче от щастие в чест на своето дете. Тийнейджърката дълго време мечтаеше да продължи образованието си в Дубай, но след военните действия в Близкия изток ще кандидатства в няколко университета в Европа със специалност "Бизнес арт дизайн".

Валери Божинов-младши заложи на класиката, появявайки се в черен костюм

Към звездните завършващи от набор 2007 е и синът на Валери Божинов и Алисия. Младежът, който носи името на баща си, избира елегантен костюм от известен италиански бранд. Преди време самият той направи рекламно видео в модната къща, в което избираше между три костюма - в синьо, бордо и черно. Накрая обаче се спря на последния тъмен десен, с който се появи на бала. Валери Божинов-младши умело върви по футболните стъпки на татко си и от лятото на 2025 г. е част от дублиращия отбор на "Локомотив" (Пловдив), който се състезава в Югоизточната Трета лига.

Кралят на чалгата Азис също изпраща абитуриентка. Първородното му момиче Рая завършва елитно училище в столицата и е сочена като примерна ученичка. Заради огромната си популярност Васко ревностно я крие от медиите и роклята й за бала остава тайна.

Племенницата на Преслава заедно с майка си - народната певица Ивелина Колева

Колежката на костинбродеца - Преслава, също има зрелостничка - племенницата й Виктория. Щерката на сестра й, народната певица Ивелина Колева, залага на дълга зелена рокля с болеро в тон, за бала на музикалното училище в Добрич, където е възпитаничка.

Голямото момиче на Мариан Бачев - Александрина, се дипломира от Американския колеж

През 2026 г. абитуриентка е и голямата наследница на Мариан Бачев - Александрина. Хубавицата завършва Американския колеж в столицата и преди седмица взема диплома. Както баща й, бившият министър на културата сподели, зрелостничката вече е приета в няколко престижни университета по света и у нас. Изборът остава в нейните ръце.

Плувецът Петър Стойчев носи на ръце щерка си

И плувецът Петър Стойчев, който стана депутат от прогресистите, е родител на дванадесетокласничка. Световният рекордьор по плуване в открити води и влязъл в Книгата на рекордите "Гинес" изпрати прелестната си дъщеря Стефания в зрелостта на живота с надеждата, че пътят й ще е осеян с щастие.

Детето на Иван Демерджиев – Андреа, също завършва

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев вдигна шумно парти по случай последния учебен звънец на сина си Андреа. На купона тийнейджърът е облечен с лъскав костюм, а за забавлението на гостите се грижи лично диджей Живко Микс.

Георги Салпаров

До 12 тази година брои и синът на волейболния шампион Теодор Салпаров - Георги. Младежът завършва 166 СУ "Васил Левски" в столицата. Школото е тясно свързано с развитието му като професионален състезател, тъй като той съчетава образованието си с тренировки в школата на ВК "Левски София", където е волейболист като популярния си татко. Въпреки че е плод на любовта на Салпаров с бившата му изгора - Бойка Делиева, Георги се разбира прекрасно и със сегашната жена на баща си - актрисата Ралица Паскалева.

Новата звездна двойка - дъщерята на Стоян Радев – Ясмина, и синът на Виктор Чучков - Христо

В истинска атракция на баловете се превърна новата двойка ВИП наследници. Синът на Виктор Чучков - Христо, се оказа гадже на дъщерята на колегата му Стоян Радев - Ясмина, както "България Днес" първи разкри. Двамата са заедно от повече от три години, а сега завършват ръка за ръка училище.

Устата целува ръка на дъщеря си Ема

Най-секси щангистката - Бояна Костадинова, също завърши училище

Сред звездните абитуриенти на 2026 са още щерката на рапъра Устата - Ема, която се дипломира от Националната гимназия по древни езици и култури "Константин Кирил Философ" в столицата, щерката на диджей Дамян - Димана, момичето на актьора Валери Йорданов – Йована, щангистката Бояна Костадинова и и други.