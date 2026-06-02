Ерген стана герой в книга. Стоян пази името на писателката в тайна

Писателка увековечи историята на Стоян Димов в глава от романа си, той пък пише стихове

От риалити герой до литературен персонаж - точно това се случва със Стоян Димов от "Ергенът". Любимецът на зрителите разкри, че авторка на любовни произведения е била толкова впечатлена от поведението и емоциите му в предаването, че решила да разкаже за него в новата си книга.

Оказва се, че романът вече бил почти завършен, когато на писателката й хрумнало да включи още една 12-а глава на име "Ергенът", вдъхновена точно от ексцентричния пловдивчанин и неговата история. Четивото разказва за 12-те мъжки архетипа (модели на поведение) и един от тях е този на необвързания мъж, който търси своята любима измежду много дами.

"Писателката толкова много се е вдъхновила от представянето ми, че иска да й разкажа всичко, за да може главата да бъде посветена на моята история", разкрива Стоян развълнуван.

Хубавецът все още не издава нито името на авторката, нито заглавието на книгата, но вече показа видео, на което мистериозната белетристка му чете част от текста, посветен на него. Димов признава, че никога не е очаквал животът му да поеме в такава посока след участието в риалити формата.

Авторката чете завършения текст

"Когато започнеш да правиш нещата от сърце и да бъдеш автентичен, тогава започваш истински да живееш, а не просто да съществуваш", убеден е той.

Точно тази откровеност превърна Стоян в най-коментирания ерген в последния сезон на романтичното шоу. Историята на синеокия мачо с Илияна премина през истински емоционален хаос. След като Стоян си взе осемдневна психическа пауза от предаването, при завръщането си в имението той разбра, че Илияна вече се е сближила с оператора Георги Гатев, който влезе като четвърти ерген. Брюнетката дори даде на Гатев своята жълта роза, изпращайки Стоян обратно в България. Разочарован, моделът напусна формата, но по-късно отново се върна заради Илияна и двамата излязоха като двойка от шоуто. Любовта им обаче не оцеля извън камерите и днес вече не са заедно.

В предаването енигматичният ерген разкри своята голяма страст - поезията. Той обича да пише стихове и мечтае един ден да издаде собствена стихосбирка. Симпатягата признава, че негова поема дори е насърчила един от последователите му да започне да пише открито и да развива таланта си. Както е тръгнало, съвсем скоро може не само да пишат книги за Стоян Димов, а и самият той да издаде собствена такава.