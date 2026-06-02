Гущеров запуши устите на клюкарите: Дъщеря му не се е разделила с мъжа си (СНИМКИ)

С футболиста на ЦСКА празнуват годишнина от сватбата, бизнесменът прекъсва пътешествие, за да уважи тържеството

Бизнесменът Добромир Гущеров и съпругата му Диана прекъснаха околосветското си пътешествие с кемпер, за да отбележат пет години от сватбата на футболиста от ЦСКА Димитър Евтимов и жена му - Мартина. Красавицата е дъщеря на жената на Гущеров и бизнесменът я приема като своя.

Добромир Гущеров обикаля света

"Бъдете благословени, деца", пожелава Гущеров на влюбената двойка, която ги дари с внучка. Мартина и Дими са пример за семейство, докато през февруари не тръгна слухът за тяхна раздяла. Това така и не се оказа вярно, а празнуването на петата годишнина от брака им явно е запушило устите на клюкарите.

И Диана е голямата му любов

Добромир Гущеров от години признава семейството на жена си Диана за свое. Той се радва на внучката, сякаш му е родна. Това дълго време тормозеше Светлана Василева, която е майка на четири деца от сина на Гущеров - Християн. С днешна дата Християн и Светлана са разделени, а тя сама отглежда малчуганите с помощта на приятелките си.

Според нея дядото Добромир не дава и стотинка за родните си внуци, а отглежда и се радва на чуждите. Самият бизнесмен и бивш депутат от БСП открито не коментира думите на Светлана Василева, но е ясно за всички, че не е зарязал сина си, както тя твърди. Кой прав, кой крив в случая, не е важно. По-интересното е, че Добромир Гущеров днес живее спокойно извън страната и обикаля света с кемпер.

Двамата с Диана имат и видеоканал, в който споделят преживяванията си по света. Те пътуват и с малко кученце, което имат отдавна.

За бизнесмена политиката отдавна е затворена страница и дали гласува на избори, не е ясно. Той контактува с малка част от днешните ни политици и като цяло предпочита спокойствието, вместо да се "бута в шамарите" на властта.

"Чувствам се много по-добре далеч от България, идвам си, защото имам близки, иначе много неща не са мръднали за толкова години", казва с днешна дата Добромир Гущеров за живота в родината ни.