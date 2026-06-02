Мис Плюс Сайз осъдена за клевета срещу турски хирург!

Румен Димитров
Турският лекар, при когото носителката на титлата „Мис Плюс Сайз“ Веселка Маринова направи интервенцията „коремен ръкав“, я осъди за оклеветяване на първа инстанция.

Това стана ясно от решение на Районния съд във Варна. Д-р Камбул бе атакуван от миската в интернет подкаст и заведе дело срещу нея с иск за 10 000 лева обезщетение. Магистратите от Варна решиха, че той е бил „унизен“ чрез разпространените в интернет позорни обстоятелства за медика.

Според данните по делото Веселка е заявила, че многократно е била „стабилно ухажвана“ от личния шофьор и охранител на д-р Мерич Камбул, като това нещо било подтиквано от лекаря, за да бъде лично подбутната да падне в любовен капан, за да остане доволна от преживяването си по време на посещението си в Турция за операцията. Съдът ѝ наложи наказателна отговорност и административно наказание „глоба“ в размер на 511,29 евро. Тя е осъдена да заплати на д-р Камбул сумата от 700,00 евро, представляваща обезщетение за претърпените в резултат на деянието вреди, ведно със законната лихва от деня на увреждането (6 юни 2025 г.) до окончателното ѝ изплащане. Магистратите отхвърлиха гражданския иск до сумата от 10 000 лева, като го определиха за неоснователен.

Веселка трябва да заплати и държавната такса върху уважената част на гражданския иск в размер на 28 евро, както и направените по делото разноски в размер на 96 евро по сметка на Районен съд – Варна. Риалити героинята трябва да поеме и разходите на лекаря от 1108,72 евро, представляващи направените от него разноски по делото. Веселка се е възползвала от законовата си възможност и е обжалвала присъдата на втора инстанция пред Окръжния съд във Варна.

