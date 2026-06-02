Скандал още преди премиерата! Тафкова удари мъжете с „татко ти отдавна ми е фен“ https://hotarena.net/laifstail/skandal-oshte-predi-premierata-tafkova-udari-mazhete-s-tatko-ti-otdavna-mi-e-fen HotArena.net

Премиерата на новата песен на Мис България 2020 още не е излязла, а скандалът вече е готов, сготвен и поднесен на тепсия! Парчето на Венцислава Тафкова „Малък си за мен“ се оказа всичко друго, но не и поредната любовна балада.

Изгряващата фолк певица пусна втори тийзър към хита и този път вниманието бе заковано от текста, пише сайтът bgtatko.bg.

„Малък си за мен, татко ти отдавна ми е фен! Мина време и разбрах колко време пропилях и мойто момче, знай, че сам се прецака.“

Чакай... Какво?! „Татко ти отдавна ми е фен“ ли?! Да не би баща и син да се карат за Мис България?

Само няколко секунди бяха достатъчни, за да разбунят духовете в светските среди. В скандален любовен триъгълник ли е попаднала Венцислава Тафкова и кой е таткото, пленен от пловдивската красавицата? Сюжетът на „Малък си за мен“ започва да прилича на древногръцка трагедия и със сигурност фразата „Татко ти отдавна ми е фен“ ще се превърне в топ репликата на Лято 26.

Паралелно с провокативния текст впечатление прави и визията на новото видео. В първите кадри изпълнителката се появява с футуристични очила ала „Матрицата“ и излъчване на истинска фатална жена. И ако съдим по реакциите на феновете относно тийзъра, то фаталното тепърва предстои на 9 юни, когато ще е официалната премиера на „Малък си за мен“. Тогава ще стане ясно кой е бащата, кой е синът и кой ще ги прати при майка им...