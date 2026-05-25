Алекс Алексиев снима сериал от бункер в Киев: Земята се тресеше от ракети

„Последните часове прекарахме в бомбоубежище заедно със сто души в подземния паркинг на хотела в Киев. Над нас летяха „Шахеди“, балистични ракети, „Калибри“, „Кинжали“, „Искандер-К“, Х-101, „Циркон“... Земята се тресеше. Вибрациите минаваха през стените и през телата ни. Сирените не спираха с часове.“ Така описа огнения ад, в който се е озовал заедно с жителите на украинската столица през последните два дни Алекс Алексиев.

Популярният актьор снима сериал в Украйна под масираните руски атаки. Синът на ветерана на Народния театър Стоян Алексиев обаче не обелва и дума за страх, паника или желание да изостави работата си и да се прибере в България.

„И най-сюрреалистичното е, че животът продължава едновременно с войната. Докато сме под атака, хората гледат мача на Усик. Някъде се чуват аплодисменти за победата му, а секунди по-късно - нови експлозии“, възхищава се на смелостта на украинците любимият мъж на известната актриса и режисьор Яна Титова, пише "България Днес".

„Преди два дни бяхме в национален театър. По време на тревогата репетицията не спря. Актьорите продължаваха да играят, докато отвън работеше ПВО. Един човек тук ми каза: „Или ще живеем, или ще умрем. Няма да се крием“. Това са хора, които въпреки всичко продължават да работят, да обичат, да играят в театър, да се смеят, да чакат сутринта. Думите са бедни пред това, което преживява този народ“, написа с болка Алексиев.

„Да, странно е да се снима именно там. Но градът не е спирал да живее въпреки атаките и агресията на руската армия. Отивам и да наблюдавам. Да се потопя в атмосферата на тези несломими хора, които вече толкова дълго пазят не само своята страна, но и България, и Европа“, обясни целта на посещението си в Украйна, и то в такива критични моменти, Алексиев.

Звездата от „Брънч за начинаещи“ е за шести път в Украйна от началото на войната. Този път, подчертава Алекс, пътуването е било с влак. Припомняме, че актьорът беше един от първите в съсловието, ангажирал се с хуманитарни мисии основно в Одеса - евакуации на хора и хуманитарен конвой на помощи за фронта и цивилното население. Но сега Алекс Алексиев набляга, че за първи път ще се озове в столицата на Украйна.

Той довери още, че му се е наложило да прекара цялата съботна нощ в бункер в Киев, но дори и оттам поздравява успеха на филма с българско участие „Нина Роза“, получил „Сребърна мечка“ на кинофестивала в Берлин, в който една от главните роли се изпълнява от култовия режисьор Галин Стоев, а копродуцент на италианско-канадско-белгийско-българската продукция е Любомира Пиперова.

„От подземията на Киев - поздравления. Това е исторически момент. Има нещо много силно в това - докато светът около нас се тресе, изкуството продължава да пробива и намира повод за радост дори под свирепите атаки“, написа сърцатият актьор.