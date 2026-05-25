Дара влиза в битка за „Бангаранга“: Печелят на гърба ѝ с фалшиви тениски, чаши и часовници https://hotarena.net/laifstail/dara-vliza-v-bitka-za-bangaranga-pechelyat-na-garba-s-falshivi-teniski-chashi-i-chasovnici HotArena.net

Незаконни продукти с „Бангаранга“ на Дара, която спечели „Евровизия 2026“, заляха пазара въпреки предупрежденията от страна на продуцентите от „Вирджиния рекърдс“, че ще съдят всеки, който иска да печели на гърба на родната ни изпълнителка.

Проверка на „България Днес“ установи, че в няколко сайта хитреци вече продават тениски, чаши, чанти, та дори и стенни часовници, на които пише „Бангаранга“. Те нямат това законово право, защото това е недобросъвестно използване, дори кражба, които носят след себе си конкретни правни последици.

Някои от сайтовете вече дори обявяват промоции, а феновете на Дара не се колебаят и си поръчват всякакви артикули, и то в сериозни количества.

Например в един от недобросъвестните сайтове има промоция за тениска и чаша, която е 21 евро. В друг сайт има направо ударна отстъпка – за 42 евро купуваш чанта за пазар, тениска и чаша. Други сайтове пък предлагат сериозна отстъпка, ако се купят над три тениски.

Една от най-колоритните фланелки е направена от известен сайт за тениски във Варна. Тя е направена като комикс, в който главен герой е Дара. Изпълнителката държи наградата за първо място над главата си, а под нея пише „Бангаранга“. Дори са си пуснали видео на процеса на производство на тениската, което ги закопава директно в незаконно производство.

Феновете направо полудяват по тази тениска

Те, разбира се, нямат вина, но на производителите ще им се стъжни, когато адвокатите на „Вирджиния рекърдс“ се свържат с тях и им заведат дела.

Най-евтините тениски, които са щамповани с „Бангаранга“, са от порядъка на 12,17 евро. Най-скъпата струва 24 евро, което не е никак малко, и то за фалшификат.

Някои хитреци дори са направили продукт, който е единствен по рода си, а именно стенен часовник с разпределено „Бангаранга“ върху цифрите.

Всичките тези продукти са незаконни, защото производителите на стоките не разполагат с търговските права върху „Бангаранга“ и нямат законовото право да използват бранда.

Да не говорим, че Дара вече е пуснала оригиналния бранд. Талантливата ни изпълнителка пусна чорапи с „Бангаранга“ – три чифта в различни цветове, които струват 15 евро. Дори след гръмката си победа на „Евровизия 2026“ певицата обяви, че съвсем скоро ще има и други интересни продукти с лейбъла „Бангаранга“.

Само преди седмица няколко търговци пуснаха заявки за регистриране на търговската марка „Бангаранга“ в Европейската служба за интелектуална собственост, без да имат това законово право. Веднага след като това стана ясно, от „Вирджиния рекърдс“ изпратиха официално становище, в което казват, че това са недобросъвестни опити на хора, които искат да печелят на гърба на изпълнителката и на труда на целия ѝ екип.

От продуцентската къща са категорични, че ще съдят всеки, който посмее да се възползва от това и пуска продукти „Бангаранга“.

Първият желаещ, който изпрати заявка за регистриране на бранда ден след като Дара спечели „Евровизия 2026“, се оказа

хазартна фирма

Искат да поставят „Бангаранга“ върху свои продукти и услуги – игрални автомати и чипове в казина.

Има и още три фирми, които се борят за търговските права. В момента Дара и екипът ѝ предстои да изпратят своя заявка за регистрация на фирмата и със сигурност ще преборят конкуренцията – в съда или извън него.

След бума от заявки за регистрация на фирмата от трети лица екипът на певицата вероятно ще се възползва от „правото на приоритет“, въпреки че преди тях има няколко мераклии.

От Европейската служба за интелектуална собственост могат да блокират другите заявки, ако Дара и екипът ѝ докажат, преди въобще да се стигне до съд, че името „Бангаранга“ е станало световноизвестно благодарение на техния труд, който датира доста преди датите на чуждите заявления – още от 2023 г.

Един от козовете на Дара е фактът, че заявките са подадени веднага след нейния триумф на „Евровизия 2026“. Напълно е ясно, че хитреците не просто са харесали ямайския жаргон – бангаранга означава шум, пачанга, а световната вече популярност на думата е благодарение на Дара и екипа ѝ.

В търговското право това се тълкува като „недобросъвестно намерение да се спечели от чужд успех“. Друг коз, и то може би най-силният, който държи изпълнителката, е наличието на официален мърчандайз, който бе пуснат от Дара преди заявките на мераклиите за търговски права върху „Бангаранга“, а именно чорапите.

Това са допълнителни доказателства в полза на екипа на певицата и на самата нея при евентуален съдебен спор, ако казусът не е потушен в зародиш с нужните доказателства от страна на екипа на певицата.

„Няма да стане! Марката ще бъде моя!“

Певицата е готова да брани правата си и по съдебен път, ако се наложи. Първият ход обаче е да оспори чуждите заявки и тя самата да внесе документи за регистрация, посочват юристи.