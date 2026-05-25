Юлита намери заместник на Алекс Николов! Кой е мистериозният мъж?

Бившата половинка на волейболната ни звезда Алекс Николов - Юлита Димитрова, изглежда, вече го е преодоляла. Красавицата има нов мъж до себе си няколко месеца след раздялата със Спортист №2 на България.

Кой е мистериозният господин все още не е ясно. Факт е, че Юлита на няколко пъти е забелязвана в неговата компания в последно време. Преди дни тя качи и мистериозно стори в инстаграм, което бързо след това изчезна. На него тя държеше мъжка ръка. Видимо тя не е на волейболиста, тъй като бе далеч по-мускулеста и имаше татуировки по нея.

Според запознати двойката е заедно отскоро. Явно и това е причината Юлита все още да не иска да показва мъжа до себе си. Тя предпочита да изчака да види доколко е сериозна връзката им, пише "България Днес".

Двамата с Алекс Николов изненадващо сложиха край на връзката си в началото на годината. Юлита се прибра в България, а спортистът ни е в Италия, където играе. Бившата му половинка взе със себе си и двете кучета на двойката.

Алекс и половинката му бяха една от най-симпатичните двойки в българския спорт. Слухове за раздялата им се появиха в началото на годината.

„Както в живота, така и във връзките понякога се получават кризисни моменти, каквито имахме и ние с Алекс. За момента предпочитаме хората да не знаят какво се случва... любовта ни да бъде, да кажем, мистерия“, заяви тогава девойката пред „България Днес“.

На въпрос защо пише в минало време, отговорът й е ясен - това е част от личния й начин да разказва историята. „Както се казва, че любовта обича тишината, смятам, че е по-хубаво хората да се чудят, а не да знаят какво се случва с личния ни живот“, каза тя.

Алекс пази мълчание около раздялата им. Вече обаче се появиха слухове, че и той има нова жена до себе си. Според медиите в Италия това е сръбската Хена Куртагич, която играе за италианския гранд „Милано“. Той дори е присъствал на мач на тима й от Шампионската лига с турския „Вакъфбанк“ в Истанбул. Според наблюдатели българинът е пътувал специално, за да гледа именно този двубой.

Фенове в социалните мрежи също отбелязват, че двамата активно си разменят харесвания под публикациите, което допълнително подклажда спекулациите за връзка.