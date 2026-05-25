Царица на розата призна: Дара ме вдъхнови да не се отказвам от мечтите си

Под звуците на „Бангаранга“ - песента, с която България триумфира на „Евровизия“, в петък вечер Карлово избра своята нова Царица на розата.

В препълнената зала на читалище „Васил Левски - 1861“ 12 красиви момичета се впуснаха в битка за короната, а победителка стана 17-годишната Елена Джакова. Претендентките дефилираха в два тура - първо с елегантни костюми в бяло и розово, а след това с официални бални рокли в нежни цветове. След модното ревю всяка от участничките изтегли произволен въпрос и отговори пред журито и публиката, разкривайки малко повече за себе си и начина си на мислене.

За доброто настроение в залата се погрижи Атанас Стоянов, а 7-членното жури бе съставено от заместник-кмета на Община Карлово Данка Зидарова-Пюртова, полковник Тодор Манчев - зам.-командир на 61-ва Стрямска механизирана бригада, Царица на розата 2014 г. - Десислава Богойска, както и представители на спонсорите на събитието, пише "България Днес".

Хубавата Елена успя да впечатли журито не само с чар, но и с искреността в думите си. „Един човек трябва да притежава повече от външна красота. Той трябва да има добро сърце, добър характер и да бъде емпатичен“, заяви девойката от сцената.

Малко след победата новата Царица на розата призна ексклузивно пред „България Днес“, че певицата Дара я е вдъхновила да не се отказва от мечтите си. „Много се развълнувах, когато България спечели „Евровизия“. Точно Дара ми даде пример, че човек трябва да се бори за мечтите си и да не се отказва“, сподели Елена. Карловката допълни, че конкурсът за нея е бил истинско емоционално приключение.

„Всичко започна с едно неописуемо вълнение, което при мен се усети още в мига, в който се записах. Последваха безсънни вечери не от притеснение, а от вълнение“, признава победителката. А когато чула името си като новата Царица на розата, емоциите напълно я завладели.

Красавицата признава, че конкурсът я е направил още по-уверена. „Научих, че трябва да вървя с високо вдигната глава, с позитивизъм и самочувствие.“

Елена е ученичка в СУ „Васил Левски“ в подбалканското градче и след завършването си мечтае да учи архитектура. Лъчезарната млада дама обожава да пътува, а един от любимите й градове е Виена. За първа подгласничка бе избрана 16-годишната къдрокоса хубавица Виктория Палазова, а за втора - съученичка на царицата - Полина Стефанова. По традиция първата подгласничка ще бъде и Фея на лавандулата на празника на етеричното растение в Карлово на Еньовден. Короната на новата победителка Елена Джакова връчи миналогодишната носителка на титлата Никол Гаджева.

Сред най-емоционалните моменти на вечерта бе и участието на ангелогласната и талантлива певица Мона, която вдигна публиката на крака. Тя изпя най-големите си хитове, както и фолклорни песни, а фаворит на публиката безспорно стана „Сила“. Цялата зала запя заедно с Мона и направи жестомимичния език от припева, чрез който посланието на песента достига и до глухите хора.

Овации обра и 16-годишната участничка в конкурса Богиня Панчева от Луковит, която прочете свое авторско стихотворение за Апостола и Карлово и трогна публиката на финала на конкурса.