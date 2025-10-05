Ана-Шермин от „Ергенът” бръмчи с „пиленцата от Монако”

Ана-Шермин Метушева от „Ергенът: Любов в рая” се превърна в най-обсъжданата блондинка в риалити формата, но не защото омагьосва с чар, а заради самочувствието ѝ, което според зрителите е на границата между високо его и чиста арогантност. Ненавистта към нея расте лавинообразно, но изглежда силиконката няма никакво намерение да отстъпва.

Родена в Ловеч, още 10-годишна тя заминава за Тел Авив заради втория брак на майка й с израелец. Едва изчаква да достигне необходимата възраст и започва да се „тунинговa”. Носът е коригиран два пъти, в гърдите има силиконови импланти, устните са уголемени, скулите и брадичката – пипнати.

В интернет плъзнаха стари снимки на Шермин под името Ана Бурачек, на които изглежда естествена и далеч от сегашния си вид. Вместо умиление, кадрите донесоха подигравки и коментари, че комплексите оттогава са я направили толкова обсебена от визията й. Метушева избухна и отвърна със злобно стори в инстаграм, където нарече критиците си „жалки”: „Колко сте жалки – взели сте снимките на 13-годишно дете, дошло да посети баба си в България, и ги използвате, за да обиждате. На тези снимки пак съм красива с малък нос и хубави устни. Бурачек е руска фамилия на бившия ми приятел. Там, за разлика от тук, младежите правят и други неща, а не само да въртят задника си в чалготеките. Това е и причината аз да имам образование и да говоря пет езика, докато вие се подигравате на чуждите успехи!”.

С други думи, Ана захапа здраво всички, които дръзнаха да я нападнат, но вместо да потуши скандала, тя само наля масло в огъня. „Кое нормално 13-годишно дете с добро възпитание и образование се снима с разхвърляни бутилки алкохол и въргалящо се по тротоарите?!”, питат се зрителите.

Прави впечатление, че едрогърдата риалити звезда набляга на спиртните напитки и в шоуто. Тя доста често е пияна, даже изрази разочарование, че „партньорът” й Красимир Томов не пие алкохол.

Докато у нас се обсъжда дали самочувствието на Метушева е оправдано, тя замина за Монако. Първоначално се заговори, че е с богат любовник, но истината бързо излезе наяве – тя всъщност е в компанията на прословутите „пиленца от Монако” – Нина и Борислав, които станаха популярни със странните си видеа от Кан и нескритото си желание да станат богати и известни. Наблюдателни фенове дори разпознаха част от ризата на Борислав във видеата на Ана – малък детайл, който превърна поредната й „луксозна мистерия” в комична история.

Иначе Шермин не спира да провокира с изказванията си в „Ергенът”. Постоянно напомня, че говори 5 езика и тежи 48 кг, сякаш тези факти са най-важните критерии за нейната уникалност. В същото време не се притеснява да коментира останалите жени в шоуто, като често ги сравнява с Баба Яга и подчертава „кривите им носове”.

Що се отнася до любовния й живот, Ана открито признава, че досега е излизала предимно с чужденци. Сериозните й връзки са били с руснак и германец. Вторият се оказал женен, което, разбира се, не й спестило разочарованието. Българските мъже също не й допадат, което кара мнозина от да се чудят защо въобще е в българско риалити шоу, след като по думите й е толкова вървежна сред чужденците.

Ана разкри, че се е върнала за постоянно в България поради трагични обстоятелства – пастрокът й е починал, а по-малкият й брат е бил привикан в казармата в Израел. Това накарало семейството да се премести бързо обратно на родна земя. Биологичният баща на Шермин също е починал, но отношенията между тях били изключително лоши – тя дори отказала да го посети или да говори с него на смъртния му одър.