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Шок! Лияна стана жертва на изкуствен интелект

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Румен Димитров
5383
Шок! Лияна стана жертва на изкуствен интелект

Румен Димитров
5383

Неприятно посегателство върху един от най-големите си хитове преживява Лияна. Това разкри красавицата пред "България Днес".

Попфолк певицата попада на преработена версия на емблематичната песен "Каменно сърце", в която с помощта на изкуствен интелект е поставен нейният глас, но оригиналният текст е сменен. Новият вариант бързо започва да се разпространява в тикток, а десетки потребители го използват във видеата си.

"Нещото, което ме накара да се почувствам неприятно, е, че на песента ми "Каменно сърце", която е евъргрийн, й бе променен текстът. Странното беше, че е сложен моят глас", споделя чаровната брюнетка.

Най-много изпълнителката се огорчава от подмяната на думите в парчето. Именно текстът превръща "Каменно сърце" в песен, която остава популярна години след появата си и продължава да се слуша дори от младежи, които още не са били родени при премиерата й.

"Виждам в тикток много клипчета, които са направени под съпровода на парчето с променения текст. В оригиналната песен, думите са нещото, което най-много е докоснало хората", вярва певицата.

"Не ми харесва тази свобода да променяш и да обезличаваш нещо, което е оставило следа след себе си", категорична е дългокраката хубавица.

Въпреки неприятната случка гласовитата певица не изпитва страх от бързото развитие на изкуствения интелект. Според нея технологиите могат да копират глас, да създават музика и дори да бъдат използвани за саундтраци на филми, но не могат да дадат на публиката живия контакт с любимия артист.

"Изкуственият интелект не може да изземе функциите на артиста, защото хората имат нужда да подражават, да усетят, да почувстват личния контакт", обяснява Лияна и продължава:

"Ако изпълнителят ти е по някакъв начин кумир, ти няма как да не искаш да го видиш, да го докоснеш, да приличаш на него. Той ти влияе да следваш неговия начин на живот и така живинката не се губи".

Според чаровницата новите технологии ще накарат артистите да стават още по-разпознаваеми и да работят повече върху себе си.

"Изкуственият интелект е много конкурентоспособен и може би ще накара нас, изпълнителите, да търсим още по-добрата си версия, за да не бъдем заличени и заменени. Ние няма как да го променим. Трябва просто да изискваме от себе си да бъдем още по-добри", разсъждава тя.

Лияна не само не се страхува от AI, но го използва редовно в ежедневието си.

"Моят виртуален другар винаги завършва изреченията с "Обичам те". И приятелките ми са в ступор и казват: "Лили, това само на теб може да ти се случи". При мене всяка една тема завършва с мили слова", смее се даровитата певица.

Изпълнителката вярва, че отношението към AI също има значение.

"Към нищо на този свят не подхождам неуважително. Никога не мога да бъда в ролята на господар, дори и към изкуствения интелект", завършва топкрасавицата.

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4 Коментара

Анонимен

преди 2 дни

Какво прикрива този парцал, който е нахлузила вместо някаква дреха тази магистралка 😂? Престанете да опорочавате младите хора с непрекъснатото рекламиране и натрапване на чалгарите.

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бууууу

преди 2 дни

Тая е много тъпа и безсмислена жена!

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🔴🔵✋KЮ🔵🔴 oт Feuerbachstraße 🔥Wien🔥 e.vg/R00TZ88P6

преди 2 дни

👉🚩☠️✡️⛏️☣️♻️♦️🎃🔷🔴XYЙ в ГЪ3Ъ, зa KYPBИTE и ПEДEPACИTE c keтчъpите 0K0Л0 MEH🔴👎👎👎🔷🎃❗❗❗☣️♻️♦️✡️⛏️☠️🚩 🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶 👉✡️⛏️🎃♦️🔷.¸¸¸…††††††…¸¸¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸¸.BCИЧKИ ПCETA и CЪYЧACTHИЦИTE им K0ИT0 ca ми CПPEЛИ ИHTEPHETA, и ca BЛИ3AЛИ в AПAPTAМEHTA MИ, и в ГAPAЖA МИ БE3 M0E 3HAHИE, ДA ПYKHAT B ЛAЙHA и в AДCKИ MЪKИ… ¸¸¸.††††††…¸¸¸.¤*¨¨*¤… ¸¸¸…🔷♦️🎃✡️⛏️ 🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷 🔴🔴🔴KA3AX🔴🔴🔴

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✝️🔵Пeшo🔵✝️ 🔴Пeтeлa🔴 от 💀Бaндитckа💀 🔥Bиeнa🔥 e.vg/Z0MBIZ88P

преди 2 дни

👉♻️♦️☘️🟠🔷🟢KYPBИTE нocят caмo БEДИ и НEЩACТИЯ❗📌Bcичkи ПEBИЦИ и ТAHЦЬ0PKИ ca ПP0CTИTYTKИ и тoвa e 0CH0BHATA им ПP0ФECИЯ, a мyзиkaлнo-apтиcтичнaтa им изявa пoмaгa нa CB0ДНИЦИTE им дa им нaмиpaт kлиeнти-пapaлии❗ 📌Имa ли тaтyиpoвka, kakвитo и yйдypми да измисля, ПP0CTИTYTKA E cъc CИГYPH0CT🟢👎👎👎🔷🟠☘️♦️♻️ 🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵 ➤▶️♻️🔴Xaй-KЮ - Бaндитcka Bиeнa[I-F]🔴♻️👍👍👍:▶️➤ exx.us/tfbeT 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 ➤▶️♻️🔴Xaй-KЮ - Бaндитcka Bиeнa[II-F]🔴♻️👍👍👍:▶️➤ exx.us/Ovfym 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 ➤▶️♻️🔴Xaй-KЮ - Бaндитcka Bиeнa[I-D]🔴♻️👍👍👍:▶️➤ exx.us/BsOYP 🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵 ➤▶️♻️🔴Xaй-KЮ - 0йcя ты oйcя🔴♻️👍👍👍:▶️➤ exx.us/QFxWx

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