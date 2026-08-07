Шок! Лияна стана жертва на изкуствен интелект

Неприятно посегателство върху един от най-големите си хитове преживява Лияна. Това разкри красавицата пред "България Днес".

Попфолк певицата попада на преработена версия на емблематичната песен "Каменно сърце", в която с помощта на изкуствен интелект е поставен нейният глас, но оригиналният текст е сменен. Новият вариант бързо започва да се разпространява в тикток, а десетки потребители го използват във видеата си.

"Нещото, което ме накара да се почувствам неприятно, е, че на песента ми "Каменно сърце", която е евъргрийн, й бе променен текстът. Странното беше, че е сложен моят глас", споделя чаровната брюнетка.

Най-много изпълнителката се огорчава от подмяната на думите в парчето. Именно текстът превръща "Каменно сърце" в песен, която остава популярна години след появата си и продължава да се слуша дори от младежи, които още не са били родени при премиерата й.

"Виждам в тикток много клипчета, които са направени под съпровода на парчето с променения текст. В оригиналната песен, думите са нещото, което най-много е докоснало хората", вярва певицата.

"Не ми харесва тази свобода да променяш и да обезличаваш нещо, което е оставило следа след себе си", категорична е дългокраката хубавица.

Въпреки неприятната случка гласовитата певица не изпитва страх от бързото развитие на изкуствения интелект. Според нея технологиите могат да копират глас, да създават музика и дори да бъдат използвани за саундтраци на филми, но не могат да дадат на публиката живия контакт с любимия артист.

"Изкуственият интелект не може да изземе функциите на артиста, защото хората имат нужда да подражават, да усетят, да почувстват личния контакт", обяснява Лияна и продължава:

"Ако изпълнителят ти е по някакъв начин кумир, ти няма как да не искаш да го видиш, да го докоснеш, да приличаш на него. Той ти влияе да следваш неговия начин на живот и така живинката не се губи".

Според чаровницата новите технологии ще накарат артистите да стават още по-разпознаваеми и да работят повече върху себе си.

"Изкуственият интелект е много конкурентоспособен и може би ще накара нас, изпълнителите, да търсим още по-добрата си версия, за да не бъдем заличени и заменени. Ние няма как да го променим. Трябва просто да изискваме от себе си да бъдем още по-добри", разсъждава тя.

Лияна не само не се страхува от AI, но го използва редовно в ежедневието си.

"Моят виртуален другар винаги завършва изреченията с "Обичам те". И приятелките ми са в ступор и казват: "Лили, това само на теб може да ти се случи". При мене всяка една тема завършва с мили слова", смее се даровитата певица.

Изпълнителката вярва, че отношението към AI също има значение.

"Към нищо на този свят не подхождам неуважително. Никога не мога да бъда в ролята на господар, дори и към изкуствения интелект", завършва топкрасавицата.