Ревльото Стефан от "Биг брадър" влезе в гората на демоните

Мистерия в Трансилвания. Едно от най-зловещите места на планетата успява да уплаши пловдивчанина, чува странни звуци и гласове

Едно от най-зловещите места на планетата посети Стефан Николов от "Биг брадър"!

31-годишният пловдивчанин и неговият екип изминаха повече от 700 км, за да влязат в легендарната гора Хоя Бачу край румънския град Клуж-Напока. Мястото е известно по цял свят като "най-обитаваната от духове и демони гора" и "Бермудския триъгълник на Трансилвания". По думите на Стефан, той и приятелите му са първите наши паранормални изследователи, провели разследване в злокобната местност.

Ловецът на духове е познат на широката публика от участието си в последния сезон на риалити шоуто, където впечатли с хладнокръвие, вярност към половинката си и нестандартното си хоби. По професия Стефан е софтуерен програмист, но извън офиса се превръща в търсач на паранормално. С помощта на специализирана техника пловдивчанинът изследва предполагаеми свръхестествени явления, демонични прояви и необясними феномени.

Стъпвайки в страховитата гора, Стефан разказва, че се е натъкнал на други групи изследователи, дошли от различни държави в търсене на необяснимото.

"Това място е уникално само по себе си. Видяхме четири-пет групи, които също търсеха паранормални явления. Уредите изгасваха, батериите падаха без причина, а около нас започнаха да се случват много странни неща. Дори ми се стори, че видях нещо като НЛО да преминава над дърветата, а на сутринта чувах гласове. Беше пълна лудница", разказва за преживяването Стефан.

Легендите твърдят, че Хоя Бачу е портал към друг свят. Разказва се за хора, които изчезват безследно, за необясними светлини, мистериозни сфери, женски и детски гласове. Посетители описват внезапни мигрени, гадене, драскотини, изгаряния и чувство, че някой ги наблюдава през цялото време.

Една от най-старите легенди разказва за овчар, който влиза в гората с повече от 200 овце и никога повече не се завръща. Следват истории за изчезнали туристи, млада жена, намерена в тежък психически шок, както и за 5-годишно момиченце, което според местните предания се появило години по-късно, без да е остаряло и без никакъв спомен къде е било.

Допълнителен ужас всяват и необичайните дървета. Повечето са усукани в спирали, изкривени сякаш от невидима сила. В самото сърце на гората има идеално кръгла поляна, върху която почти не расте растителност, а изследванията на почвата не откриват причина за това.

"На моменти не ми се искаше да продължавам напред. Имах чувството, че нещо постоянно ни наблюдава. Разбрахме защо толкова хора наричат тази гора древен портал. Всички много се стреснахме, защото усещането не приличаше на нищо, което сме изпитвали досега", признава участникът от "Биг брадър".

По думите на екипа техниката започнала да се държи необяснимо, посоките постоянно се обърквали, а на едно от местата с най-силна енергия всички почувствали необичайно изтощение. Някои получили силно главоболие и световъртеж.

"Не спирахме да чуваме странни гласове и звуци. Все едно нещо постоянно се опитваше да ни обърка. В един момент чух силно движение съвсем близо до мен и просто инстинктивно побягнах. Такова напрежение не бях изпитвал никога", споделя още Стефан.

Екипът определя експедицията като едно от най-зловещите си разследвания и не са убедени, че искат отново да се върнат там.