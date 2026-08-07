Наум Шопов срещу Цолов във Формула 4

Артистът остана втори и се закани някой ден да победи Българския лъв

"100% ще съм най-бърз - ще ги убия!", заканва се самоуверено Наум Шопов, преди да седне зад волана на болид от Формула 4. Самочувствието на актьора обаче бързо се изпарява, когато на пистата се появява не кой да е, а автомобилният ни състезател номер 1 Никола Цолов.

Двамата премерват сили на легендарна писта в Австрия заедно с победителите от състезанието Red Bull Kart Fight. Заклет фен на Формула 1 и високите скорости, Наум получава възможност сам да усети тръпката от управлението на истински състезателен болид.

"Още една мечта в книгата - карахме болиди от F4 с Никола Цолов и победителите от Red Bull Kart Fight. Ден за спомен", пише Шопов след преживяването.

Още в началото на състезанието актьорът се заканва да помете конкуренцията, но при появата на професионалния пилот на лицето му бързо се изписва притеснение. След надпреварата Наум се оправдава с чувство за хумор, че на Никола са му дали по-бърза кола. Въпреки тежкия съперник Шопов успява да се нареди на почетното второ място. Талантливият артист не губи надежда, че някой ден ще победи Цолов, но вече е наясно, че това едва ли ще стане зад волана.

"Евентуално някой ден ще го пробвам на карти, защото тук няма да стане", признава с усмивка водещият на "Ергенът".

Срещата на двамата българи в Австрия далеч не е първото им общо преживяване. Само преди два месеца Наум бе сред най-шумните поддръжници на Цолов по време на състезателния уикенд в Монако. След триумфа на българския пилот нашенците празнуваха на партито на отбора, а актьорът призна, че бурната нощ му е оставила едва два часа сън.

"Имах удоволствието да съм на парти в Монако с шампиона - спал съм 2 часа и 14 минути и чакам закъсняващ полет за България. Общо състояние - 4 от 10. Спомени - 10 от 10", пошегува се тогава Шопов.

Страстта на Наум към високите скорости не се изчерпва само с гледането на състезания. В свободното си време водещият често сяда зад волана на картинг на пистата в Самоков, където трупа опит и се опитва да подобрява времената си. Най-верните му фенове неизменно са край трасето - половинката му Теа Минкова и малката им дъщеричка Амая наблюдават обиколките на Наум и го аплодират отстрани.

Само дни преди надпреварата в Австрия хубавецът сбъдва и друга своя голяма мечта. В края на юли той е в Будапеща, където успява да види на живо двама от любимците си във Формула 1 - Люис Хамилтън и Шарл Льоклер.