Драма вместо щастие: Кристина Верославова е в болница с високорискова бременност

Кристина Верославова, позната от телевизионния сериал на bTV “Татковци“, преживява един от най-вълнуващите моменти в живота си - очаква първото си дете. Вместо щастливите мигове обаче, за които всяка бъдеща майка мечтае, актрисата е изправена пред сериозно изпитание, за което откровено разказа в социалните мрежи.

Кристина вече е в шести месец, бременна с „едно бая едричко и здраво момченце“, по думите ѝ и което „явно прилича на баща си“- половинката на актрисата Камен Банковски.

Моделът Кристина Верославова за живота с витилиго и подигравките в детска възраст

Проблемът обаче е, че бременността ѝ е определена като високорискова заради рязко скъсяване на шийката на матката, криещо възможност от преждевременно раждане. Това е наложило незабавна хоспитализация.

Ето защо днес актрисата е в болница. И по думите ѝ, „вместо да празнува след феталната морфология и да направи първата си семейна фотосесия с любимия Камен, се е озовала в болничната стая“, където вече близо две седмици е под лекарско наблюдение.

„Представях си този пост по малко по-различен начин, но докато ние си правим планове, животът си има свои“, споделя актрисата в емоционалната си публикация.

Тя не крие, че освен физическите предизвикателства, ежедневно се бори и с тревога, страх и усещането за липса на контрол. И вместо да брои седмиците до появата на бебето, живее „ден за ден“, вярвайки, че всичко ще завърши благополучно.

Особено силно впечатление направиха думите ѝ за натиска, който социалните мрежи често създават върху бъдещите майки. „Залята съм от постове на бременни жени с най-яките, перфектни бременни моменти, които и аз си представях, че ще имам. Сега се уча да намирам специалното и красивото в моята „неперфектна“ ситуация“, пише тя.

Всъщност, това не е първото тежко изпитание пред Кристина. В началото на 2025 г. тя преживява спонтанен аборт. Тогава открито говори за болката, страха и начина, по който се преодолява травмата – както в социалните мрежи, така и в предаването „Тази събота и неделя“.

„Не бях подготвена. Нямах информация“, сподели тогава тя. „Най-много ми помогна моментът, в който чух от друга жена: „И на мен ми се случи’’, защото тогава спрях да се чувствам сама.



Кариерата на Кристина Верославова като модел започва, когато тя е на 15 г. От топмодел в Италия, Южна Корея и САЩ, през организатор на бизнес събития в Лондон до актьорската школа на Ал Пачино и Робърт Де Ниро в Лос Анджелис, историята ѝ е бляскава, интересна и много пъти започва отначало.

От 2023 г. заедно с партньора си Камен Банковски, който е успешен бизнесмен, развиват фондация „Среда“, с която се опитват да информират и да култивират обективност и критично мислене чрез дебати.