Анита Ташева разкри тайна

Бебе чака Анита Ташева от "Игри на волята". Тя трябва да роди през юли. "Една мечта и дълго пазена тайна вече е факт - ще си имаме бебче. Вълнуваме се повече от всякога", обяви новината Ташева.

Една от най-симпатичните участнички получи предложение за брак от своя партньор Любомир Топалов по време на романтична почивка в Анталия през лятото. Тя била приятно изненадана с блестящ диамантен пръстен и нежни моменти с любимия мъж.

Датата на венчавката се пази в тайна, но се очаква тържеството да бъде през 2027 година, пише България Днес. 

