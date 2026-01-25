Анна-Шермин от „Ергенът” проговори: Нора Недкова ми дължи пари!

Една от най-обсъжданите и противоречиви участнички във вече приключилия сезон на „Ергенът: Любов в рая” безспорно беше Анна-Шермин Метушева. Устатата блондинка се превърна в двигател на драмата във формата - винаги в центъра на вниманието и винаги готова за конфликт. Някои я наричаха „токсична”, но едно е сигурно – без Анна сезонът нямаше да е същият.

След края на риалитито Шермин отново успя да провокира интерес, този път с ново гадже. По думите й мъжът до нея е чужденец, с „по-западно излъчване”, но самоличността му остава в тайна. Анна категорично отказва да разкрие повече детайли за любовника си. Казва само, че харесва светли и синеоки, не си пада по араби и смугли мъже – твърдение, което звучи любопитно на фона на факта, че е живяла известно време в Дубай.

Към емирството блондинката няма сантимент, дори напротив - не пропуска да го критикува. Според нея Дубай е място без душа, защото няма архитектура, няма природа, всичко е изкуствено и пренаселено. По думите й митът за богатите шейхове, които се разхождат по улиците, е пълна илюзия. „Истински богатите мъже не живеят там, синовете им са по бординг училища в Англия и Швейцария”, отсича меркантилната Шермин.

Тя неведнъж е разказвала, че е родена в Ловеч и до 10-годишна възраст е живяла в България. Детството й обаче рязко се променя, след като майка й Таня сключва втори брак с евреин. Семейството се мести в Израел и именно там риалити звездата прекарва голяма част от съзнателния си живот. Толкова дълбоко се потапя в културата, че дори обмисля да приеме юдеизма, но в крайна сметка се отказва.

Първата й голяма любов също се случва в Израел. На 16 години Анна се запознава с руски евреин и връзката им продължава цели 6 години – до нейната 22-годишна възраст. Докато той вече мисли за улегнал живот и дори за брак, Шермин усеща, че иска повече свобода и още приключения. Раздялата е неизбежна. Тя зарязва дългогодишното си гадже и заминава за Дубай при приятели. Именно там се запознава с Мис Плеймейт 2017 Нора Недкова. Срещата им е в известно заведение. Първоначално между двете се заражда приятелство. Анна и Нора стават неразделни – появяват се заедно по нощни клубове, снимат се, обличат се сходно.

Както често се случва в света на блондинките с големи амбиции и още по-големи устни обаче, идилията приключва шумно и със скандал. Версиите за разрива са различни. Анна твърди, че Нора я е използвала – купувала й разни неща, които после отказвала да плати. „Дължи ми пари, а се прави, че е забравила. Била ме довела в България?! Нормална ли е?! България е моята родина и мога да си идвам, когато си поискам”, категорична е звездата от „Ергенът”. Недкова пък казва, че Шермин се е опитвала да я имитира – не само във визията, но и в поведението.

Факт е, че визуалната прилика между двете е поразителна – руси коси, пухкави устни, подчертани скули, високи токчета и постоянна готовност за скандал.

Клюката гласи, че именно Нора е вдъхновила Анна да премине през серията от естетични интервенции – коригиран нос, силиконови импланти, устни, оформени скули и брадичка. Иронията е, че точно покрай дружбата си с Недкова Шермин се запознава с прословутите „пиленца от Монако” – Нина и Борислав, с които е почти неразделна.

Днес обаче от това приятелство няма и следа. Нора е блокирала Метушева във всички социални мрежи и не иска и да чуе за нея. „Тя мечтае да бъде като мен, но не може!”, коментирала е Мис Плеймейт 2017, намеквайки, че Шермин е загубила оригиналността си в опита да я надмине. Анна, разбира се, не остава длъжна и отвръща в типичния си остър стил, че „истинските жени не се страхуват от конкуренцията” и че зад всичко стои чиста завист.

Зад лъскавия образ в социалните мрежи обаче се крие и тежка лична история. Анна губи пастрока си, а по-малкият й брат е привикан в израелската армия. Това я кара да се върне със семейството си окончателно в България. Биологичният й баща също е починал, но отношенията им дори накрая са толкова обтегнати, че тя отказва да го види в последните му дни. Метушева разказва, че в детството си е ставала свидетел на агресия – баща й тормозел майка й, стигало се до викане на полиция. По-късно тя уточнява, че тормозът не е бил физически, а емоционален.

Най-болезнената загуба в живота й обаче е смъртта на баба й по майчина линия. „Тя ме отгледа, беше ми като майка”, споделя Анна. Бабата живеела в селце до Ловеч и именно там Шермин прекарвала летата си. Когато възрастната жена починала, риалити звездата вече била в Израел и не успяла да се прибере за погребението - болка, която носи и до днес. Не присъствала и на погребението на баща си, защото все още му била твърде обидена.

Анна твърди, че има силна интуиция и понякога дори пророчески сънища. Вярва, че баба й я пази от небето и я напътства. Дали това е така, никой не знае, но едно е сигурно: Шермин остава фигура, която разделя мненията, предизвиква реакции и отказва да остане незабелязана.