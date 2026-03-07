Митьо Очите стана рекламно лице на салон за маникюр и епилация

Несебърския наркобос Митьо Очите стана рекламно лице на маникюр, епилация и прически. Чрез профила си в "ТикТок“ той разпространи видео, в което се обръща специално към дамите преди женския празник 8 март.

Видеото е гледано над 280 000 пъти.

Екипче

На него се вижда как Очите стои пред салон за красота, изтупан в типичния за него анцуг и с блага усмивка зове „Скъпи дами, поглезете се", споменавайки името на салона. След това се завърта, за да може камерата да обхване както фасадата на студиото, така и паркираното на улицата пред него ултраскъпо „Ламборгини". Освен много-бройните гледания на видеото, разбира се, не липсват и шеговити коментари от сорта на "Бат Митко, масаж с рапани има ли там", тъй като в далечното минало Очите твърдеше, че не се е занимавал с дрога, а влизал в морето да вади рапани. Последователите го закачат за прическата и го наричат „Стилист Митьо". Освен закачки се срещат и гневни коментари от сорта: „Престъпниците станаха инфлуенсъри - закривай тая държава“. На едно от другите видеа Очите позира с 10- килограмов калкан - отново по анцуг, отново в опит за реклама. Като цяло обаче несебърският бос позира все на софри или пред скъпи автомобили.

Подсъдим

И към днешна дата Димитър Желязков е подсъдим за тартор на организирана престъпна група за изнудване, принуда чрез заплахи, палежи и разпространение на наркотици заедно с още десетина души. Според прокуратурата ОПГ-то е действало от януари 2013 година до 2 август 2018 година в Бургас, Ямбол, Несебър и Слънчев бряг. Делото бе образувано от закритата вече слецпрокуратура. Процесът едва крета на първа инстанция, а по това дело Очите бе пуснат на свобода срещу 20 бона още преди три години.