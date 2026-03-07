Плеймейтката Нора Недкова: От 2 месеца се чудя дали имам мъж до себе си Всичките господа в живота ми са били поне с 10 г. по-възрастни от мен https://hotarena.net/laifstail/pleymeytkata-nora-nedkova-ot-2-meseca-se-chudya-dali-imam-mazh-do-sebe-si HotArena.net

В което и риалити да влезе Нора Недкова, става супершоу. Мис Плеймейт 2017 е толкова красива и колоритна, че веднага фокусира погледите върху себе си, а рейтингите чупят рекорди. Тази пролет варненската хубавица участва в кулинарното състезание „Хелс Китчън”, където се обръща с „шефе” към Виктор Ангелов, а към Чикагото – с „Фламингото” и „Калифорнията”.

Репортер на „Уикенд” се свърза през седмицата с Нора и я разпита подробно за приключенията й в Кухнята на ада, но се поинтересува и какво се случва с нея извън светлините на прожекторите? От откровените й отговори читателите ще научат защо е разделена с гаджето си и как е приключила дружбата й с фамозната Анна-Шермин от „Ергенът: Любов в рая”.

- Нора, как се чувствате в платинения звезден отбор на „Хелс Китчън”? Лесно ли ви убедиха да участвате в кулинарно риалити №1?

- Когато ме поканиха на интервюто за „Хелс Китчън”, не бях гледала предишните сезони. Въпреки това се съгласих да участвам, тъй като съм човек, който не е гол и бос в готвенето. На средно ниво съм в кулинарно отношение и за мен влизането ми във формата е едно ново предизвикателство.

- Срещате ли трудности в Кухнята на ада?

- Да, оказа се по-трудно, отколкото очаквах. Бях участвала в „Муха в супата” и „Черешката на тортата”, които също са кулинарни предавания, но там готвиш каквото ти искаш, а в „Хелс Китчън” е доста по-различно. В риалитито на шеф Виктор Ангелов храната се приготвя по точно определен начин, спазват се изисквания. Не са позволени волности, а издъниш ли се, тежко ти и горко.

- Имате ли амбиции вие да сте победителката в звездната селекция?

- Много се надявам да остана по-дълго като участник в предаването, а защо не и да стигна до финала. Знам обаче, че ще бъде трудно. Всичко зависи от храната, която трябва да се приготвя, както и от номинациите. Аз съм идеална мишена в „Хелс Китчън”, съотборниците ми не пропускат да ме номинират.

- Не успяхте ли да се сприятелите с някой от другите участници?

- В „Хелс Китчън” нямаме свободно време да си говорим. Разделени сме на два звездни отбора – платинен и златен, и часовете, които прекарваме заедно, са запълнени с готвене. Повечето от другите участници ми допадат, но не всички. Има сблъсъци на характери, което е съвсем нормално.

- Страхувате ли се от гнева на вездесъщия шеф Виктор Ангелов?

- Не, но се изненадах от виковете му, защото си мислех, че аз съм ненадмината във високите децибели. Оказа се, че той ми е огромна конкуренция в това отношение. В началото доста му се противопоставях, защото не ми харесваше да ме навиква, но с времето свикнах. Шеф Ангелов е голям професионалист. Разбира си от работата и за да те научи да готвиш по-добре, ти повишава тон. Пък и не бива да се забравя, че това е риалити и трябва да има шоу.

- В първия епизод на „Хелс Китчън” си счупихте зъб, пробвайки суровия ориз на Нина Димитрова. Сърдите ли се на Пиленцето от Монако?

- На Нина не мога да се сърдя. Тя е много добро момиче и сме приятелки от доста време. С нея се виждаме винаги когато има начин. С ориза си счупих малко парче от зъба и още на другия ден отидох на стоматолог да ми го оправи.

- Имате ли и други травми от Кухнята на ада?

- Да, имах и други леки произшествия. Успях да си изгоря ръцете и крака, но това е съвсем нормално, когато човек работи в професионална кухня.

- След забележката на шеф Ангелов, че сте облечена неподходящо, започнахте ли да носите дълги поли и панталони, докато готвите?

- Облеклото ми е според настроението ми. Думите на шеф Ангелов не са ми определящи в това отношение. Не нося дрехи, с които не се чувствам добре.

- От кого сте се учила да готвите?

- Животът ме научи. От 18-годишна съм самостоятелна. Напуснах Варна, където живеех със семейството ми, и се установих в София. Лека-полека започнах да приготвям храна, а след като заживях с мъж, взех да се старая още повече. Правила съм най-различни гозби, за да зарадвам любимия.

- Коя е любимата ви храна?

- Обичам фюжън храната и японската кухня. Почитателка съм и на морските дарове. Падам си по по-изчанчени изкушения като тартар, севиче, карпачо, скариди... Чревоугодник съм и давам много пари за хапване. Имам дори чувството, че всеки ден преяждам с по някоя вкусотия.

- А каква храна не бихте пробвала за нищо на света?

- Не съм фенка на зърнените култури като боб, бамя и т.н. Определено те не са моето. Мама не е приготвяла вкъщи такива манджи, когато съм била дете, а и впоследствие през годините не успях да ги харесам. Избягвам ги.

- Ако в бъдеще ви поканят и в „Ергенът”, ще се съгласите ли да участвате?

- Не, няма никакъв шанс да вляза като участничка в „Ергенът”. Аз съм жена, която не би се поставила сама в ситуацията да бъде избирана. Пък и съм на такъв етап от живота ми, че мястото ми не е там. От всички сезони на „Ергенът” най-интересен ми беше този с Мартин Елвиса и Даниела Рупецова. Отношенията им бяха като при по-зрели хора, нямаше тийнейджърски свалки.

- Анна-Шермин, която участваше и в „Ергенът”, и в „Ергенът: Любов в рая”, твърди, че й дължите пари и сте я използвали...

- Давала съм интервю по темата Анна-Шермин и е съвсем нормално след истината, която изнесох, госпожицата да се опита да каже нещо в своя защита. Какво е било, знаят й други хора, не само аз. Дълъг период от време Шермин живя вкъщи и много съм й помагала. Като нейна единствена тогава приятелка в България направих всичко по силите си, за да се чувства добре тя в чужд за нея град. Не ми е върнала нито един жест, а извърши и неща, които не одобрявам. Поведението й не ми харесва, което е и причината да сложа край на отношенията ни. Нито аз й дължа пари, нито тя на мен. След като приятелството ни приключи, Анна имаше връзки с хора, с които аз съм я запознавала.

- Някога съжалявала ли сте за откровеността си?

- Да, много пъти. Откровеността не е черта, която се приема добре от хората. Често съм била неразбрана, а е имало и случаи, в които са ме подценявали. Вече гледам да съм по-обрана, не толкова директна. Уча се от грешките си.

- Много време ли сте ангажирана с подкаста ви „Извън рамките”?

- Трудно е, но не се отказвам. В процес съм на търсене на спонсори. В подкаста давам трибуна на интересни личности, които не получават поле за изява в други предавания. Каня хора от различни религии, с различни сексуална наклонности и т.н. От известно време водя подкаста самичка. Разделихме се с Анна-Мария, с която стартирахме заедно. Не останах доволна от нейното представяне, тя не покри моите очаквания. Разделиха ни се пътищата, но не сме скарани.

- Има ли мъж до вас в момента?

- Напоследък сме малко скарани с приятеля ми, с когото изкарахме 3-4 години заедно, та се чудя какво да ви отговоря. Дори не си контактуваме с човека. От два месеца е напрежението помежду ни и не знам каква ще е съдбата на връзката ни. Той си е в чужбина, аз съм си в България. Ще видим какво ще случи.

- Какъв е идеалният мъж за вас?

- Мъжете, с които съм имала отношения, са били най-малко с 10 години по-възрастни от мен. Улегнали. Идеалът ми за партньор е човек, който е постигнал нещо в живота си. Само на такива хора мога да се възхищавам и само от тях мога да взимам пример. Мъжът, с когото съм във връзка, трябва да се грижи за мен и да ме кара да се чувствам добре. Задължително е и да се уважаваме взаимно.

- Склонна ли сте да бъдете любовница на женен мъж?

- Не съм на такъв етап от живота си, че да съм нечия любовница. Една 20-годишна жена може и да се обърка и да приеме тази роля, с надеждата, че мъжът ще се разведе, но не и аз. Мен няма как да ме излъжат току така.

- В София, Варна или Дубай минава по-голямата част от времето ви?

- В София. Покрай предаването ми не мога да пътувам често до Варна при нашите. Виждам ги само по празници. Планувам през май да отида в Дубай, за да си купя жилище - нещо, което отлагах дълго. Дано тогава ситуацията в Близкия изток да се е поуспокоила, да не прелитат ракети и дронове в небето.

- Планувате ли някакви корекции по себе си?

- Естетически - не, но по медицинска причина - да. Трябва да си направя операция на носа, без да променям формата му. Имам проблем заради изкривена носна преграда – срещам трудности при дишането.

- Споменахте, че сте чревоугодник. Качвате ли килограми покрай това?

- Висока съм 158 сантиметра и тежа 52 килограма. Трябва да отслабна с 2 килограма, за да съм в идеална форма. Не мога да пазя диети, но когато се налага да регулирам теглото си, се стремя да наблягам на рибните храни.