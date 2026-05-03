Анорексичка ли е Райна Караянева?

Както вече стана ясно, Райна Караянева отново ще бъде водеща на предаването „Ергенът: Любов в рая”. Снимките на шоуто тепърва предстоят. Блондинка вече е в активна подготовка за телевизионното си завръщане и е решена този път да се появи в най-добрата си форма – както физически, така и психически. Актрисата и модел е започнала усилени тренировки във фитнес залата, където прекарва все повече време в опит да върне тонуса, силата и енергията си.

Близки до Райна твърдят, че тя е мотивирана повече от всякога и приема новия сезон като възможност да покаже различно лице пред зрителите. Миналото й участие като водеща не мина без сътресения. Още след първите епизоди на предишния сезон в социалните мрежи се изля вълна от коментари по адрес на външния й вид. Мнозина упрекнаха Караянева, че е прекалено слаба, кльощава и дори се появиха слухове, че страда от анорексия. Тези нападки видимо са я засегнали.

Блондинката никога не е криела, че темата за здравето и тялото е чувствителна за нея, а обвиненията, че е болна, са я наранили дълбоко. Тя категорично отрича да има хранително разстройство в момента и обяснява, че рязкото й отслабване е естествен резултат след второто раждане. По думите й след появата на малкия й син буквално се е стопила, а възстановяването на формата след бременността при нея е протекло по съвсем различен начин.

Сега Райна е решена да подходи здравословно и разумно към външния си вид. Тренировките й не са продиктувани от желание да става още по-слаба, а от стремеж да има мускулен тонус, да се чувства силна и жизнена. Водещата залага на упражнения за издръжливост, стягане и укрепване на тялото, а хора от обкръжението й твърдят, че е много дисциплинирана и постоянна. Тя обръща подчертано внимание и на храненето, съня и цялостния баланс – неща, които смята, че са доста по-важни от цифрата на кантара.

В личен план Караянева от няколко години изглежда е намерила спокойствие. Бащата на второто й дете е д-р Стефан Церовски – уважаван ортопед, с когото са заедно от близо 3 години. Двамата са сред онези двойки, които предпочитат да пазят отношенията си далеч от показност и евтина публичност. Те рядко коментират връзката си и почти не демонстрират семейния си живот в социалните мрежи. Когато все пак Райна допуска последователите си до личния си свят, го прави с премерени думи. „Още една година около слънцето заедно! Спокойно, не съм станала демонстративно романтична. Любовта невинаги се показва шумно. Понякога е просто това – да си там. Да знаеш, че и той е. И че няма нужда от повече”, написа тя неотдавна по адрес на любимия си. Тези думи бяха разчетени от мнозина като знак, че след бурните години Райна най-сетне е открила тихата и зряла любов.

Стефан Церовски е добре познато име в медицинските среди. Той е син на бившата кметица на Перник Вяра Церовска, което неизбежно предизвиква и допълнителен интерес към личността му. Известно е, че докторът е бил женен, когато е започнал връзката си с Караянева. Има и дете от предишния си брак с лекарка. След развода си той заживява с Райна, а няколко месеца по-късно двамата стават родители на момченце, което носи неговото име – Стефан. Днес споделят грижите по отглеждането на детето и по всичко личи, че са изградили стабилен семеен ритъм.

Преди това животът на Райна Караянева бе доста по-бурен. За широката публика тя стана популярна покрай връзката си с актьора Башар Рахал. Любовта им предизвикваше постоянен интерес и коментари. Двамата бяха заедно общо 7 години – две като тайни любовници и пет като официална двойка. Отношенията им бяха следени под лупа, често обсъждани и неведнъж критикувани. Въпреки силните чувства, връзката им не устоя на времето. В светските среди се мълвеше, че красавицата непрекъснато е била потискана от самовлюбения Башар, който се опитвал да й насажда комплекси. В крайна сметка, тя се отскубна от токсичната връзка и откри човека, който заслужава.

Райна има и един брак зад гърба си с фитнес модела Генадий Ников, от когото има по-голям син. Именно заради Рахал тя се развежда с Ников, но и тази любовна история приключва. Днес Караянева изглежда далеч по-предпазлива, по-затворена и много по-внимателна към публичността. Тя сякаш е научила по трудния начин, че шумният личен живот рядко носи щастие.

Освен през любовни драми, Райна е минала и през тежки здравословни изпитания. Самата тя не крие, че има хронични проблеми, които я съпътстват от години. Една от причините за част от тях е несполучлива ринопластика, която временно я обезобразява и отключва серия от усложнения – алергии, силни мигрени и продължителен дискомфорт. За жена, чиято професия е свързана с външния вид и публичните изяви, това е особено болезнен период.

Първата операция на носа си Райна прави още като тийнейджърка – едва на 17 години. След това следват още корекции, като общият им брой достига шокиращите 12. Усложненията в един момент стават толкова сериозни, че носът й започва буквално да се разпада. Налага се да бъде използвана хрущялна тъкан от ухото й, за да може органът да бъде стабилизиран и възстановен. Историята й звучи като предупреждение към всички млади момичета, обсебени от идеята за съвършенството. „На всички момичета, които гонят идеалните мерки, мога да кажа само да изчакат. Времето е пред вас и това, което днес не харесвате, може да се окаже най-големият ви чар някой ден!”, съветва тя от позицията на човек, платил висока цена за суетата си.

Още по-драматична е битката й с хранителното разстройство в младежките години. Тогава Райна страдала от булимия – тежко заболяване, което често остава скрито за околните. В най-критичния момент теглото й пада до едва 35 килограма. Самата тя признава, че всичко започва не толкова от суета, колкото от желание да впечатли родителите си, най-вече баща си. Постепенно организмът й се изтощава от гладуването и тя преминава към фазата на булимията – приемане на огромни количества храна за кратко време, последвано от повръщане. Тогава обаче не осъзнава сериозността на проблема. Напротив – харесва й, че става все по-слаба и вярва, че така е по-красива. Едва по-късно, години след възстановяването си, намира сили да погледне снимките от онзи период и разбира колко зле е изглеждала.

С помощта на близките си Райна успява да се измъкне от това състояние, но последствията остават. Повръщането се отразило не само на теглото й, а и на цялото тяло – коса, зъби, кожа, нокти и вътрешни органи. Косата й остава по-рехава, а алергиите и мигрените са част от цената на младостта, белязана от крайности.

Въпреки всичко, Караянева се старае гледа напред. Тя твърди, че е загърбила най-тежките периоди от живота си и се стреми към по-балансирано ежедневие – заради себе си, заради децата си и заради мъжа до нея. В свободното си време тя и д-р Церовски обичат да пътуват по света, далеч от клюките и шумната суета.

Сега пред блондинката стои ново професионално предизвикателство – втори шанс като лице на „Ергенът: Любов в рая”. Райна твърди, че влиза в новия сезон по-зряла и по-уверена отпреди.