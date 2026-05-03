Концертът на Лили Иванова в "Олимпия" пред провал

Лили Иванова е пред провал в Париж, шушука се из светските среди. Примата на родната естрада реши да пее за втори път в легендарната зала „Олимпия” след историческия си концерт там от 2009 г. Този път обаче май няма да се радва на успеха, който тогава пожъна. До събитието остава по-малко от месец, а не са продадени дори половината билети в залата, установи проверка на „Уикенд”.

Този път Лили Иванова прекали. Твърде много се изхвърли, коментират родни музиканти. След като през 2009 г. напълни парижката зала „Олимпия”, за която цял живот е мечтала, родната звезда се връща там на празника на българската просвета и култура – 24 май, но цените за концерта й сега са в пъти по-високи от тогава. При първото й гостуване тръгваха от 42,90 евро и стигаха до 50, докато сега за най-евтините места родната звезда иска по 80 евро, а най-скъпите са по 250. Има и две междинни категории – съответно по 110 и 150 евро. По официални данни залата побира между 2000 и 2500 души, което е два пъти по-малко от родната Зала 1 на НДК, която Лили обикновено пълни в три поредни вечери в края на всяка година. Но в Париж засега е продала под 1000 билета.

Едва ли някой се учудва от мижавия интерес към българката във френската столица. У нас тя е голяма звезда, но колко французи имат интерес да я видят и чуят? В зала „Олимпия” тя чака обичайната си публика от родни фенове. Най-вероятно билети за концерта й ще купят основно български емигранти, служители в родното посолство там и големи почитатели у нас, които ще използват повода, за да се разходят до Париж и да видят голямата ни звезда на чужда сцена. Но колко хора могат да си позволят това? За да й се радват в зала „Олимпия”, те трябва да платят споменатите вече цени за билети плюс билетите за самолет до Франция и в допълнение – поне една нощувка в Града на любовта, който се слави със скъпите си хотели. По-лесно и изгодно е да я слушат на някой от многобройните й концерти на родна земя.

Като теглиш чертата, не е странно, че зала „Олимпия” все още е наполовина празна. Звездата обаче била твърдо убедена не само че ще я напълни на 24 май, а и че концертът й там ще е пореден триумф. Говори се, че екипът й криел от нея опасността от провал. Амбициозната прима, която навърши 87 години точно месец преди предстоящото събитие (родена е на 24 април 1939г.), трудно борави с новите информационни технологии, включително таблети, компютри и смартфони. Освен това недовижда и затова й е нeвъзможно сама да проследи как се продават билетите за събитието. Тя разчитала за информация на своите доверени хора – организатори и мениджъри, които обаче се били разбрали помежду си да не я тревожат с притеснителната истина за липсата на интерес в Париж. Надявали се до 24 май да стане чудо и билетите да се продадат. Ако не, най-вероятно ще се наложи да пълнят залата с безплатни покани, както, между другото, стана в НДК миналата година. Цените на билетите тогава стигнаха 400 лева и много места останаха празни. Екипът на Лили се принуди да раздава безплатни покани на близки и познати – за първи път не даваха по една, а по две на човек, но дори така в залата останаха доста празни места.

В зала „Олимпия” изяви са имали звезди като „Бийтълс“ със Силви Вартан, Арита Франклин, Далида, Дейвид Бауи, „Джексънс Файв“, Джеймс Браун, Джими Хендрикс, Лучано Павароти, Алла Пугачова, Мадона, Франк Синатра и много други от същия ранг. Единствената българка, пяла там след Лили, е Мария Илиева, но не на собствен концерт, а като гост на португалеца Тони Карейра.