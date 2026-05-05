Антонио Бандерас омагьосан от Кърджилова – искрата пламна от пръв поглед

Испанският актьор зашеметен от изпълнението на българската си колежка в "Медея"

Холивудската звезда Антонио Бандерас се поклони пред българските актьори от Народния театър "Иван Вазов". Това се случи само преди дни при гастрола на трупата ни в Мадрид с постановката "Медея", режисирана от Деклан Донелан. Бандерас обърна особено внимание на Радина Кърджилова, като обяви, че е запленен от играта й.

Актьорите ни изиграха пиесата шест пъти в "Театро дел Канал" от 30 април до 3 май при напълно разпродадени билети. 800 човека аплодират българите с викове: "Браво!" и след третия бис искат да се срещнат с трупата.

Сред публиката за всеобща изненада се оказва и Антонио Бандерас заедно със свои колеги, между които и колегата му актьор Хавиер Камара.

"Поразен съм, великолепни сте!", възхитил се актьорът от играта на всички в спектакъла, като не пропуснал да поговори с почти актьорите от трупата, а най-много похвалил Радина Кърджилова и Велислав Павлов в главните роли.

"Щастие е актьор от такава величина да дойде да гледа нашата "Медея", насълзена споделя Радина Кърджилова, която е в образа на крещящото чудовище-убиец от Aнтичността в спектакъла.

"Прекрасно е да те срещне колегата Бандерас след представление и ти каже конкретно на теб едни много хубави думи", с усмивка споделя и Вяра Табакова, актриса от постановката.

Бандерас разговарял с всички, като бил поразен най-вече от Радина и нейната интерпретация. В испанските медии се цитира неговото искрено възхищение от "суровата емоция" и "мощното присъствие" на българските актьори на сцената.

Бандерас определи спектакъла като "изключително силен, визуален и модерен", а от своя страна директорът на Народния театър Васил Василев също не спести хвалебствени думи за представянето: "Понякога думите са излишни. Успехът на "Медея" в Мадрид не е случайност, а плод на огромните усилия и последователната работа на целия екип на Народен театър "Иван Вазов". Горди сме, че сред възхитената публика, която аплодира нашите актьори на крака, бяха и световни имена като Хавиер Камара и Антонио Бандерас. Благодарим за споделената емоция!", щастлив е Василев.

Испанските медии, като "Ел Паис" и местни културни издания, обърнаха сериозно внимание на факта, че световна звезда от ранга на Бандерас отделя време да подкрепи източноевропейски театър. Това посещение даде огромен международен отзвук на постановката на Деклан Донелан и утвърди позициите на нашите актьори на европейската сцена.

Антонио Бандерас живее в Малага, но в момента се снима в САЩ във филма "Армадило Юнайтед" с участието на Дани Трехо в другата главна роля. В подготовка са и други негови снимки.

В края на срещата с българския екип Антонио е обещал отново да посети нашата страна.

Актьорът е идвал в България шест пъти, като започна от 2013 година, за да се присъедини към звездния екип на филма "Непобедимите 3". Месеци преди това Бандерас беше в София през май за снимките на филма "Аутомата", за който дойде и съпругата му Мелани Грифит. Актьорът тогава бе и специален гост на откриването на 20-ото издание на Седмицата на испанското кино в София.

През 2015 година Антонио се снима в рекламен клип за България с двама боливудски знаменитости - Анджай Девган и Шарук Кан и със Силвестър Сталоун, Салма Хайек и Ейдриън Броуди. Тогава той се запозна с министърката на туризма по това време - Николина Ангелкова. Световната кинозвезда отиде на изложба на Пикасо в Националната галерия в София заедно с нея и дори игра българско хоро. "Познавам български актьори, с които съм снимал тук. Много са добри, обичам България", не пестеше суперлативите си Бандерас.

Антонио Бандерас снима филм в пернишко село. През 2016 година той отново дойде у нас, за да снима филм в Перник. Тогава той изкара дните си в жилищния комплекс "Делта Хил" до село Кладница и си побъбри със Слави Трифонов, който по това време му беше съсед.

Малко след това - през 2017 години Бандерас се кротна, тъй като му поставиха три стента след прекаран инфаркт. В края на 2020 г. той се зарази с коронавирус, който също не премина добре при него. Всичко това накара някогашния секссимвол да се отдръпне от светлината на прожекторите. Но той не скръсти ръце, а постепенно се превърна в успешен предприемач. Бандерас сериозно се занимава с винопроизводство, популяризира и различни актьори, които му правят впечатление като продуцент.

Не е изключено един ден да покани и български актьори във филмите си.