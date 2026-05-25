Ергенката Косара: Приятелят ми ме ПРЕБИ

Тежък удар от съдбата получила на много крехка възраст култовата ергенка Косара Тончева.

Хубавицата от сезон 4 на любовното риалити преживяла физическо посегателство не от кого да е, а от най-любимия си човек - своя дългогодишен приятел.

Двамата били заедно три години и половина, а инфлуенсърката дори заминала с него за Казахстан, където преследвал футболна кариера в националния тим. Участничката била едва на 19 години - тъкмо завършила Търговската гимназия в Стара Загора. Вместо да продължи образованието си в Лондон, тя последвала сърцето си - отивайки с любимия в напълно непозната държава. Там обаче започнали проблемите, а връзката приключила с доста грозен финал, пише "България Днес".

„Отношенията ни бяха много задушаващи. Ако можеше да бъда поставена в златна клетка, това щеше да е най-добрият вариант и може би най-спокойният живот, който щяхме да водим съвместно“, признава в подкаста „Голата истина“ Тончева.

В един момент, когато се стигнало до раздялата, ситуацията ескалирала, стигайки до побой.

„Тогава аз не получих възмездие чрез съд, но силно вярвам, че възмездието е дошло за него впоследствие“, откровена е до болка модната дизайнерка.

Косара не искала да остави нещата така и със семейството й се обърнали към съда. Процесът вървял в нейна полза, но не задълго.

„Тогава получих съобщение, че ако не се оттегля, ще направят така, че да ме изкарат луда и че съм го предизвикала. Поговорихме вкъщи с родителите ми и преценихме, че най-правилният начин е той да си мисли, че е прав“, спомня си още девойката, която и друг път е била малтретирана от същото момче, но не толкова сериозно. Оказва се, че младежът има силен гръб в Стара Загора заради влиятелния си баща, който веднага скочил в негова защита.

Към момента лошите моменти са в миналото, а младата жена гледа с надежда напред. От позицията на опита тя вече не се доверява толкова лесно на мъжете и много внимава. Чаровницата вече има човек до себе си, но предпочита да не говори по темата.

„На мнение съм, че личният любовен живот трябва да бъде малко по-задкулисен. Дори преди да добия популярност, аз пак съм си го пазила в тайна“, категорична е Косара пред микрофона на култовата й колежка - ергенката Дениз Хайрула.