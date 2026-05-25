Дънди: Не се сърдя на Ламбо, че ме наричаше ШИШКО

Дънди взриви залата с имитация на вокалиста Брайън Джонсън на култовата още през 80-те рок група „Ей Си/Ди Си“ („AC/DC“). Традиционно победата бе дадена от зрителите на Нова телевизия.

Колоритният 36-годишен актьор буквално скочи в шоуто за имитации, след като седмица по-рано спечели плакета на шеф Иван Манчев в кулинарното риалити „Черешката на тортата“. Направо терапевтично бе въздействието му и в малката, но много впечатляваща роля на пухкавия Жоро в поредицата „Съни бийч“. След това пък бе главен герой в комедийната поредица „Животът на Жоро“. Дънди мина и през звездния отбор на „Кухнята на ада“. През 2024 г. го гледахме в „Денсинг старс“, а още по-рано - през 2019 г., в кастингите на „Гласът на България“. Но не славата на риалити звезда е целта на Дънди, а да се усъвършенства в това, което умее най-добре - актьорството.

„Никога не съм си представял да работя нещо друго“, признава той. Макар и да не му липсва гласова дарба, никога не е афиширал, че може да пее, просто му харесва да е в музиката.

„Театърът, киното и актьорлъкът никога няма да ги заменя, защото това ме храни, но следващото нещо е музиката и аз я обожавам“, разкрива Дънди, заклет фен на рокендрола.

Той започва да се занимава с театър още като ученик в родната Варна в младежката театрална школа. Там му идва идеята да стане актьор. Докато родителите му мислят, че ходи на уроци по химия и биология, за да кандидатства медицина, той тайно се подготвя за НАТФИЗ. Когато го хващат в измама, никак не им е приятно, но в края на краищата го подкрепят, пише "Минаха години".

Даниел има и брат близнак - Кристиян. Твърди, че не си приличат, така че не са се менкали на изпити, но благодарение на него успял да влезе в математическата гимназия заради правилото за близнаците: когато единият влезе, и другият минава. Така че благодарение на брат си е можел да мързелува в училище, защото така и не обикнал математиката.

Сега от дистанцията на времето Дънди разказва с чувство за хумор как на първото си излизане на сцената на кандидатстудентския изпит се спънал и паднал, закачил и завесата. Стефан Данаилов, който бил в комисията, го попитал загрижено: „Шишко, добре ли си, имаш ли проблеми?“.

На последния кръг, когато трябвало да изпълни две песни, Дънди се явил с абитуриентския си костюм, но покрай изпитите бил отслабнал десетина килограма и панталонът му висял. Мастера му предложил да му даде колан, за да не си повдига постоянно панталона. Младежът попаднал именно в неговия клас, а през цялото време заради килограмите Ламбо го наричал с какви ли не прякори - Демби, Думби, Дуди, Дебело и с пълно право, защото тежал 130 кг. И когато вече е много изнервен - „Даниеле!“.

Щурите му студентски години са свързани с много случки - от подпалване на общежитието с парти-грил и изливането погрешка на пълен леген с вода върху портиерката, до срамната история да намерят сутринта двама от колегите му заспали пияни в товарния асансьор на общежитието, след като цялата банда пила там през нощта.

Към студентските спомени Дънди добавя и скъсването му на изпита по класически балет. Стефан Данаилов му ходатайствал пред преподавателката и на поправката тя го пуснала с тройка. На изпита по народни танци същата преподавателка сложила Дънди накрая на хорото, за да не се вижда много, той пък повлякъл няколко човека по някакво стълбище... Все пак завършил академията през 2012 г.

От шишкото вече няма спомен. През последните 3 години Дънди е свалил 40 кг благодарение на повече движение, фитнес тренировки и хранителен режим.

„Влизам в някаква ниша, където имам повече конкуренция. Когато си дебел, с брада, имаш много малка конкуренция и те вземат навсякъде. В киноцентъра се спуках да се снимам във всякакви реклами, второстепенни, третостепенни роли, малки, големи, чуждестранни продукции. Като актьор вярвам, че няма малка роля. Ако се справяш, както трябва, винаги някой ще те забележи и нещата ще се случат“, убеден е актьорът.

Заради „Капките“ му се налага да си махне и друг отличителен белег - брадата.

„Имам чувството, че съм се родил с брада. Извадили са ме за нея“, шегува се Дънди.

След шоуто смята отново да си отгледа този мъжки аксесоар, но в по-умерен вариант. На това мнение е и приятелката му Емилия. С нея се запознава случайно, в социалните мрежи преди година и половина. Вече бил поотслабнал, но и като дебел е имал гаджета.

Емилия е с 10 години по-малка от него. Занимава се с хореография, има две школи за деца и за фолклорни танци. Учи магистратура по педагогика и работи като начална учителка.

„Тя също е артист. В това отношение нямаме никакъв проблем с нея. Великолепен човек, красива жена“, не крие възхищението си от любимата Дънди.