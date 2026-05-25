Кой е Фънки, че да ОБРУГАВА Лили Иванова?!?

По време на финала на предаването „Като две капки вода“ миналата седмица имаше епизод, който много ме натъжи. Отчая ме. След изпълнението на песента „Камино“ на Лили Иванова членът на журито Фънки си позволи да отправи пренебрежителна и обидна реплика по отношение на Лили Иванова. Нарече я „оная жена, чиито песни той почва да харесва в чуждо изпълнение“.

В тази секунда очаквах, че някой от журито, Веселин Маринов например, ще му забие юмрук в лицето, или продуцентът Халваджиян публично ще го натири и ще го изгони. Поведението на Фънки, този самозабравил се човек, е обидно не само за голямата наша естрадна певица, то е обида за нашия вкус, за нашата култура и за нашия манталитет.

Чувал съм, че Фънки бил свирил в някакъв състав, знам, че е продуцент, че е докарал в България звезди. Гледал съм го в халтурски реклами по телевизията заедно с другата си идентична капка Коцето. Слушал съм една-две от мръсните му песни заедно с „Черно фередже“, но никак не мога да си го представя като хулител на Лили Иванова.

Фънки е точно обратното на естетиката във всякакъв смисъл - художествен и графически. Класически комиксов герой. А особено неговото „меен“, с което той се прави на мома англичанка, е като две капки вода с блеенето на козата на баба Куна на село. Козата е доста млечна и е саанска порода.

По тая линия на подиграване с Лили Иванова, вече се провали Слави Трифонов, така че Фънки в това отношение наистина е като „Две капки провалена вода“.

Невинаги съм бил очарован от медийните изяви и социалното поведение на Лили Иванова. След осемдесет и девета година пък направо ми е изглеждала смешна, когато се правеше на първа антикомунистка, при положение, че се ползваше с привилегиите на режима. Намирал съм някои нейни изказвания за заядливи и доста повърхностни. Но това е Лили Иванова, дами и господа! Тя може да си позволи да бъде всякаква, а Фънки – не.

Ето този злополучен епизод в „Капките“ ме кара да мисля, че колкото и да си успял продуцент, колкото и името на шоуто да е „Като две капки вода“, ако пропуснеш такава миризлива и отровна капка, съсипваш всичко.

Жена ми ми е свидетел, че миг преди Рачков да направи каламбурите с името на песента „Камино“, като сравнява камино с камина, аз направих горе-долу същото - ей така, както си седях, като казах нещо от рода на това, че трябва да се хвърлят дърва в камината, за да гори огън, след което много ме досрамя. Усетих как приказките ми увиснаха във въздуха.

„Камино“ е път, съдба, поклоннически път на вярващи християни, които са изминали пътя на колене, а на мен ми идва на ум такава глупост за камино и камина.

И последно - през цялото време на финала на „Капките“ си личеше, че след Дарината победа на „Евровизия“ „Капките“ са някак уморени, изобщо не блестят, свити са в ъгъла и през цялото време изглеждаха като репетиция на големи намерения.

Друг е въпросът, че доста от гласовете в „Капките“ също могат да спечелят „Евровизия“.

Хем ме е жал за Веселин Маринов, хем ме е яд на него. Да стои до Фънки и да го тъпчат и плюят за забавление на публиката.

Умишлено написах този текст, доколкото позволиха нервите ми, умерено, обрано, защото иначе щях да се развихря и да кажа неща, които не са за казване. Но все пак: Ако Фънки е жури където и да е и рекламно лице на каквото и да е, мене не ме бройте там.

Щом Фънки се опитва да унижи Лили Иванова, а няма нищо против новите млечни гърди на Азис и щом фолк естетиката му е близка по приятелска линия, язък за барута.

Ако Магърдич Халваджиян кани Фънки и търпи да се приказват обиди за Лили Иванова, язък му за цирковото образование в Москва и язък му за парите и продуцентството.

Наистина си е за срам!

Анализ на Николай Минчев