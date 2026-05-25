Любен Дилов ръсел шеги, преди да колабира пред децата си

Две от най-големите софийски болници отказаха да приемат за лечение Любен Дилов-син, който претърпя инфаркт в Рим веднага след предсрочните парламентарни избори на 19 април. 62-годишният депутат от ГЕРБ се сблъсква със сериозния здравословен проблем, докато е на екскурзия с децата си в Италия. Самите те са изплашени до смърт от неочаквания кошмар.

Заради изключително тежкото състояние, в което е приет по спешност в италианската болница, той остава там един месец. Докаран е с медицински самолет от Рим у нас на 21 май, но тук близките му се сблъскват със сериозен проблем – частната болница „Токуда“ и Военномедицинска академия отказват да приемат известния публицист за лечение. Дилов-син е настанен в Правителствена болница.

За съжаление, състоянието му е тежко. Той бил покосен и от инфаркт, и от инсулт в Италия и е държан под упойка, след като излезе от кома. Мрачна е прогнозата на лекарите, че Любен Дилов ще се възстановява поне две години след тежкия инфаркт. По мнение на медиците състоянието му е тежко и следващите няколко месеца той трябва да прекара в болница. Обстоятелствата налагат за него да се полагат много и специализирани грижи. Вероятно нуждата от дълго и продължително лечение е причината от двете големи болници – ВМА и „Токуда“ да не поискат да приемат пациента.

„Любо е стабилен, но все още е в рискова ситуация“, така описва състоянието на Дилов-син неговият съпартиец и председател на движение „Гергьовден“ Георги Захариев.

Ден преди старта на новия парламент от болницата в Рим съобщили на близките на Дилов-син, че вече е контактен. Той влезе в 52-ото Народно събрание като втори в листата на ГЕРБ в Бургас, но не се закле като депутат заради приетото му в болница в Италия. Дилов-син обаче е вписан като народен представител. Това става по силата на решение на Централната избирателна комисия, с което беше обявен за избран, независимо, че не е положил клетва. Заради отсъствието на Любен Дилов в момента групата на ГЕРБ е с един по-малко – 38 души. Здравословното състояние на Дилов обаче не му позволява да подпише декларация, с която сам да се откаже от Народното събрание.

Неофициално се твърди, че от ГЕРБ няма да искат друг да заеме мястото му в парламента, за да може с депутатската му заплата близките да плащат разходите за лечението му. В случай, че той се откаже, на неговото място в парламента ще влезе третата в листата на ГЕРБ – Бургас Галя Василева. На нея не ѝ достигнаха само 19 преференции, за да измести Дилов. Той влиза в политиката преди около 25 години, като създател и говорител на движението „Гергьовден“. След това политическата му кариера го отвежда в парламента като народен представител от листата на ОДС. После и като депутат от ГЕРБ-СДС в седем последователни състава на Народното събрание – за осмия – 52-и, не успя да се закълне, пише "Минаха години".

Преди да се хвърли в политиката, Любен Дилов-син е популярно лице от медийните среди. Възпитаник на елитната 32-ра гимназия в София, той завършва журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 1990 г. се занимава със създаването на телевизионните предавания „Ку-ку“, „Каналето“, „Хъшове“, „Шоуто на Слави“. Главен редактор е на българското издание на италианското списание L’Europeo от 2010 г. Любителите на телевизионните музикални формати помнят изявите му и като жури в „Като две капки вода“ и „България търси талант“.

Известен с това, че във всяка ситуация може да прозре сатиричното, Любен Дилов до последно споделя снимки от Италия в личния си профил. И насочва вниманието тъкмо към необичайното, комичното, зевзешкото. Затова в първия момент от тревожната новина за състоянието му някои от приятелите му решили, че е поредната му шега, гарнирана с голяма доза черен хумор. Уви, не. А както може да се предположи, в най-голям шок са децата му.

В личния си живот той е разведен мъж, баща на три деца и щастлив дядо на трима внуци – момиче и две момчета. Най-малкият от тях подновява фамилното име – кръстен е Любен Дилов-трети.