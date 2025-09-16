Асдис Ран със зет кикбоксьор! Щерка й взе поляк

Асдис Ран се сдоби със зет, който е от големите надежди световния кикбокс, научи, "Телеграф". Ледената кралица много се хвали от зетя и се приготвя да го подкрепя на предстоящото световно първенство.

Виктория Ран, дъщерята на Асдис, е харесана от младата спортна надежда. Момчето е поляк и дава всички сигнали, че има възможност да стане голям шампион, пише "Телеграф".

„Имах щастието да приветствам този невероятен зет в семейството преди няколко месеца. Той е силен, решителен, има златно сърце и се грижи невероятно за моята малка принцеса", възкликва Асдис Ран. А след това уточнява: "Радвам се да съобщя, че вече е избран за полския национален отбор по кикбокс и ще се състезава на WTKA Unified World Championships 2025 в Тоскана, Италия, през октомври“. Асдис споделя: "Виктория и аз, разбира се, ще бъдем там, за да го подкрепяме докрай. Поздравления, Норберт невероятно се гордеем с теб и упорития ти труд“!

Норберт Шимчик ca имената на зетя - съсзател по Кикбокс. Вижда се, че полага наистина големи усилия, за да се подготви за предстоящите битки на световното.