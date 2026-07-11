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Бахаров спаси 5 котета, търси им стопани: Осигурявам транспорт, храна и дамаджана с ракия

https://hotarena.net/laifstail/baharov-spasi-5-koteta-tarsi-im-stopani-osiguryavam-transport-hrana-i-damadzhana-s-rakiya HotArena.net
Румен Димитров
385
Бахаров спаси 5 котета, търси им стопани: Осигурявам транспорт, храна и дамаджана с ракия

Румен Димитров
385

Актьорът Захари Бахаров спаси 5 малки котета. Малките са на две седмици и са изкарали цяла нощ завързани в чувал, захвърлен в полето. Бахаров търси дом на котета, пише той в публикация във фейсбук.

Той описа и какви грижи ще са нужни за малките, когато отидат в новия си дом.

"Специалистите казват, че шанса им е да ги разделим и различни хора да поемат грижите за по някое котенце. Трябва да се хранят през 3/4 часа. Да са на топло и да се изпишкват с марличка и масаж, който замества донякъде майчините ласка", пише Бахаров. 

Ето и цялата публикация 

Намерих 5 котенца вързани в чувал. На около две седмици са. Изкарали са цялата нощ на дъжда в чувал в полето. Може би и повече. Специалистите казват, че шанса им е да ги разделим и различни хора да поемат грижите за по някое котенце. Трябва да се хранят през 3/4 часа. Да са на топло и да се изпишкват с марличка и масаж, който замества донякъде майчините ласки. Ако някой е готов да откликне, осигурявам транспорт, храна, снимки, автографи, дамаджана с ракия, в краен случай и танц. Тръгвам на турне из България, така че на практика, мога да ги донеса в цялата страна.

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4 Коментара

Бивш от МВР76

преди 27 минути

Абе надеждо дойчева, че ти майче не го осъзнаваш, че си МАНГАЛКА(чистокръвна) с главна буква. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Бивш от МВР76

преди 24 минути

Абе надеждо дойчева, че ти майче не го осъзнаваш, че си МАНГАЛКА(чистокръвна) с главни букви. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Мангалката дойчева

преди 21 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Мангалката дойчева

преди 21 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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