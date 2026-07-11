Бахаров спаси 5 котета, търси им стопани: Осигурявам транспорт, храна и дамаджана с ракия

Актьорът Захари Бахаров спаси 5 малки котета. Малките са на две седмици и са изкарали цяла нощ завързани в чувал, захвърлен в полето. Бахаров търси дом на котета, пише той в публикация във фейсбук.

Той описа и какви грижи ще са нужни за малките, когато отидат в новия си дом.

"Специалистите казват, че шанса им е да ги разделим и различни хора да поемат грижите за по някое котенце. Трябва да се хранят през 3/4 часа. Да са на топло и да се изпишкват с марличка и масаж, който замества донякъде майчините ласка", пише Бахаров.

Ето и цялата публикация

Намерих 5 котенца вързани в чувал. На около две седмици са. Изкарали са цялата нощ на дъжда в чувал в полето. Може би и повече. Специалистите казват, че шанса им е да ги разделим и различни хора да поемат грижите за по някое котенце. Трябва да се хранят през 3/4 часа. Да са на топло и да се изпишкват с марличка и масаж, който замества донякъде майчините ласки. Ако някой е готов да откликне, осигурявам транспорт, храна, снимки, автографи, дамаджана с ракия, в краен случай и танц. Тръгвам на турне из България, така че на практика, мога да ги донеса в цялата страна.