Българка е напът да вземе награда „Еми“

България ще вземе Холивуд!

Още една нашенка е на път да вземе една от най-престижния награди в шоубизнеса - наградата Еми. „Името на новата изгряваща звезда е певицата Дестини. Тя е българо-американка, родена в София, но израснала в Сан Диего, Калифорния.



Българката Дестини Паркър е номинирана за “Еми” с песента си Heart of the Fighter след участието си в американския музикален формат The Voice - еквивалента на “Гласът на България”.



За новото си парче талантливото момиче е поканено да работи с DJ Shawna, официалния диджей за The Milwaukee Bucks - националния шампион по баскетбол за 2021 г. Идеята на DJ Shawna е създаването на баскетболен химн за жените и девойките в този спорт. Нещо, което отстоява приживе и самият Коби Браянт, един от най-великите баскетболисти в NBA - да се създадат равни възможности за жените в баскетбола.



DJ Shawna поканила Дестини, защото е впечатлена от гласовите ѝ възможности и смята, че един ден ще бъде голяма звезда. Младата певица пък е във възторг от работата си с известната диджейка, бивша баскетболистка. След като завършват песента Heart of a Fighter, продуцентът решава да създаде видео с историята на парчето и изпраща клипа в централата на наградите. Песента не само че минала първоначалната цедка, но е номинирана за Emmy Chicago/Midwest chapter - регионалните награди под шапката на “Еми”, които ще бъдат връчени през ноември.



Дестини е студентка в 3-и курс в престижния колеж “Бъркли” и е първата българка, приета с пълна стипендия. Девойката посети България със семейството си през изминалото лято. Не пропусна да отиде и до Рилския манастир - едно от любимите ѝ места.



Майката на Дестини е българка, а баща ѝ - американец. Момичето е родено в София, но е израснало в Сан Диего, Калифорния.