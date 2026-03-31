Българската акробатка води Цирк дьо Солей у нас

Нанси Дамянова, акробат от трупата на Cirque du Soleil, идва в България с представлението „OVO”. Нанси е част от прочутата трупа вече 11 години, но сега е първото й посещение у нас като артист. Прочутият цирк гостува в София от 30 април до 3 май 2026 г. със седем представления в зала Арена София 8888, шест от които са разпродадени.

Поради големия интерес организаторите от BG Sound Stage пускат в продажба допълнителни VIP места за всички представления. В продажба са и последните редовни билети за допълнително обявеното седмо представление.

Родена във Франция от български родители и израснала в Монреал, Канада, Нанси Дяманова може да бъде наречена гражданин на света. И двамата ѝ родители са били спортисти в българския национален отбор – баща ѝ в таекуондо, а майка ѝ в гребането. Още на 9 години я записват в гимнастически клуб.

Участва в големи спортни събития. В Панамериканските игри през 2006г. печели бронз на неравна греда, участва в Олимпийските игри в Пекин през 2008 г., на Световната купа Gymnix през 2009 г. печели 3 сребърни медала – пак на неравна греда, земна гимнастика и прескок. Интересува се от кино, танци и мода. Нанси говори три езика, но впечатлява с перфектния си български. „В нашата къща винаги се говореше на български.”, казва тя.

През 2015 г. се присъединява към спектакъла „Ovo“ на Cirque du Soleil като въздушен акробат с номер Скарабей. Тя е единствената българка в прочутото шоу. Днес Нанси е сред звездите на „OVO” и участва в един от най-рисковите номера. А сега радостта й е голяма, че ще посети България за първи път като част от трупа.