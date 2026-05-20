Бащата на Григор Димитров го гонел от тренировки

Само ден преди рождения ден на своя любим — Григор Димитров, мексиканската актриса Ейса Гонсалес отново демонстрира силните си чувства към най-успешния български тенисист. Връзката между двамата стана публична миналата пролет в Мадрид, а холивудската звезда не спира да подкрепя първата ни ракета.

По време на премиерата на новия си филм I Love Boosters в Лос Анджелис Гонсалес сподели пред списание People, че с усмивка приема новата си роля на „спортна половинка“.

„Сега съм спортна половинка и Григор постоянно се шегува с мен за това. Казвам му да не ме нарича така, но като се замисля — вероятно наистина съм такава“, разкри актрисата.

Тя допълни, че е изключително щастлива да споделя успехите на Димитров и се гордее с него.

„Григор е много трудолюбив човек, но това, което най-много ме плени, е неговата душевност. Той е прекрасен човек и съм благодарна на съдбата, че ни срещна. Винаги ще го подкрепям и ще бъда до него. Ако това означава да спя по два часа на нощ — няма значение, готова съм.“

Ейса потвърди още, че ще бъде до Григор и по време на Ролан Гарос в Париж, а след това се надява да присъства и на Уимбълдън.

Бащата, който изгражда шампиона

Първият треньор на Григор е неговият баща — Димитър Господинов. Именно той поставя основите на дисциплината и характера на бъдещата звезда.

„Израснал съм във военно семейство и се дразнех, когато закъсняваше за тренировка. Ако дойдеше с 10 минути по-късно, му казвах: ‘Няма да тренираш днес’“, спомня си бащата на тенисиста.

Григор е единствено дете в семейството на Мария и Димитър Господинови. Роден е на 16 май 1991 г. в Хасково. Името му е избрано любопитно — баща му го открива в телефонния указател, след като затваря очи и поставя пръст върху страницата с буквата „Г“.

Още от 3-годишен Григор е с ракета в ръка и буквално израства на корта.

„Не мисля, че академиите са ме изградили. Всичко идва от баща ми. Той е човекът, който ме научи да играя тенис“, признава Димитров.

Пътят към върха

Като дете Григор впечатлява с огромен талант и дисциплина. Още на 6 години печели турнири срещу по-големи съперници, а в родния Хасково тренира с часове в студената хандбална зала на комплекс „Спартак“.

На 14 години заминава за Испания, където започва самостоятелен живот.

„Тежко е сам да се оправяш с всичко, но този период ме научи да вземам решения сам“, споделя тенисистът.

През 2007 г. става европейски шампион до 16 години без загубен сет. Година по-късно печели юношеския Уимбълдън, а след това и US Open, което го изкачва до №1 в световната ранглиста при юношите.

През 2013 г. печели първата си титла от ATP Tour в Стокхолм, а през 2014 г. влиза в Топ 10 на световния тенис. Най-високото му класиране е №3 в света през 2017 г. след триумфа му във финалния турнир на ATP.

Любов, стил и живот извън корта

Освен с успехите си, Григор винаги е привличал внимание и с харизмата си. Сред известните жени, с които е свързван, са Серина Уилямс, Мария Шарапова, Никол Шерцингер и Мадалина Геня.

Извън тениса Димитров обича музиката, свири на пиано, интересува се от мода и често експериментира със стила си. Любим актьор му е Джони Деп, а сред любимите му книги е Любов. Филмът Тетрадката пък признава, че го разплаква.

От 2013 г. Григор живее в Монте Карло и продължава да бъде едно от най-разпознаваемите лица на българския спорт.