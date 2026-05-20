След победата: Дънди разкри за кошмар, който криел през целия сезон на „Капките“ (СНИМКИ) https://hotarena.net/laifstail/sled-pobedata-dandi-razkri-za-koshmar-koyto-kriel-prez-celiya-sezon-na-kapkite-snimki HotArena.net

"Изкарах трите месеца в "Като две капки вода" с контузен ахилес! Затова си куцуках във всички лайфове, но не казах копче на никого. Сега се оплаквам, защото спечелих и мога да си мрънкам, колкото искам."

Това разкри ексклузивно пред "България Днес" големият победител в "Като две капки вода" - Даниел Пеев-Дънди. Актьорът, познат от сериала "Съни бийч", проявява истинско мъжество по време на живите предавания, изпълнявайки сложни хореографии с ранен крак.

"Бях на кортикостероиди - с брутални болки в глезена. Успях да се справя с помощта на няколко физиотерапевти и процедури", призна още първенецът, който в този период изнася и близо 50 представления в театъра.

Травмата, макар и нелека, не успя да спре големия артист да грабне първото място в най-великото шоу за имитации. Забавният му характер и способността да не се взима насеризоно бързо спечелиха любовта на зрителите, които го изстреляха към звездите.

"Въобще не съм вярвал, че ще спечеля", заяви с типичната си скормност любимецът на зрителите.

В последния епизод Дънди грабна чисто нов луксозен автомобил, който дари за лечението на Боян Христов - негов състудент, който се бори с рака.

"Той е великолепен човек и го заслужава. Няколко дни преди лайфа ми мина през главата да му помогна, ако взема наградата", сподели пред наш екип благородният участник.

Сезона-Слънце на "Капките" завърши с грандиозен финал - в препълнената с над 12 000 души "Арена 8888". В понеделник вечер просторната зала се превърна в дом на вълшебствата, където като с магия, деветима участници излязоха от кожата си, превръщайки се в някои от най-обичаните музикални идоли.

Екип на "България Днес" проследи събитието на живо - сред публиката, която още от самото начало скандираше едно име - това на Дънди. Атмосферата бе преповдигната, а хората се вълнуваха - с онази неизмерима радост, която само изкуството, може да донесе.

Биляна Йотовска дойде заедно със семейството си

Боряна Братоева (първата от ляво надясно), Цитиридис, Бачорски и съпругата му Атанасия

Началото дадоха продуцентите на предаването - Магърдич Халваджиян, Кирил Кирилов-Кико и режисьорът Рафи Бохосян, надъхвайки публиката да запее хита на "Евровизия" - "Бангаранга". Чувайки призива, присъстващите направо пощуряха, крещейки с цяло гърло парчето на Дара. Дълбоко емоционален, Маги не пропусна да изкаже своята признателност към феновете, които вече 14 години подкрепят шоуто.

"Това е най-гледаният сезон до момента", изтъкна арменецът, създал някои от най-скъпите продукции в родния ефир.

Целият екип на "Капките" бе подготвил изпълнение на вечната българска песен "Приятели", която изпяха заедно, доказвайки, че именно приятелството е ключовата форма за успеха.

Водещите ръсеха бисер след бисер

Истинско щастие за зрителите се оказа и появата на култовия водещ Димитър Рачков, който заедно с Геро, води предаването чак до полунощ. Припомняме, че на предпоследния лайф Митето бе с високата температура и не успя да изкара формата докрай. Тогава той заяви пред "България Днес", че е пипнал грип, но се надява да се оправи за Арената. Очевидно като един истински професионалист актьорът бързо се е вдигнал на крака.

Любимите журиращи на шоуто пък - Хилда Казасян, Фънки, Веселин Маринов и Азис, дойдоха облечени в тон - в черен дрескод, нашепващ стил. Един от тях обаче събираше сили за мероприятието цяла седмица по-рано.

Членовете на журито бяха в тон

"Спрях газираното и куркумата. Организмът ми сам си го каза", призна пред "България Днес" опитният музикант, който минава на специална диета, за да е в кондиция за 18 май. Той натърти още, че в миналите издания е имал фаворити, но в това - всички са много добри.

И на големия финал участниците не предадоха доверието на народа със спиращи дъха имитации. Първенците на сезона - Емилия, Алекс Раева, Иво Димчев и Дънди, стартираха с две точки преднина пред останалите претенденти, които бяха занулени.

Бабинова като Лейди Гага

Владо Зомбори следеше жена си от първите редове

Първа на сцената запя актрисата Весела Бабинова в ролята на шармантната Лейди Гага и нейния "Bad Romans". Въпреки че бе последна в класирането, жената на Владо Зомбори даде всичко от себе си и това не останала незабелязано. Самата тя заяви окровено, че на няколко пъти се е проклинала, задето се е впуснала в приключението, но се чувства благодарна.

Пламена влезе в ролята на Лили Иванова

След нея певицата Пламена Петрова просто скри шапките на всички с образа на естрадната прима - Лили Иванова. Прочувсвеното "Камино" тя изпя с особено лекота и глас - отвъд човешките възможности.

"Имитацията й бе от онези, за които спокойно можеш да кажеш 1:1", категорични са феновете в публиката, които до последно се чудят дали не са докарали истинската Лили на сцената.

Екзалтиран бе и безкомпромисният Фънки, който хич не долюбва 87-годишната изпълнителка.

"Има много голяма опасност да започна да харесвам песните на тази жена в твое изпълнение", обърна се рокаджията към Пламена, шокирайки всички в залата.

Симона в обувките на Кристина Агилера

Фолксензацията Симона влезе в обувките на Кристина Агилера с прочувственото й парче "Hurt". Без страх младата дама се извиси на няколко метра над сцената, седнала в люлка, с която ефирно се спусна към земята. Въпреки че от самото начало бе подценявана, защото твори в попфолк жанра, красавицата успя да опровергае всички с таланта си.

Борис превъплъти Елвис Пресли

Гласовитият Борис Христов се появи като Елвис Пресли и песента "Unchained Melody", която кралят на рока изпълнява малко преди да почине. С нея той казва: "Чакай ме, връщам се вкъщи" - изречение, с което имитаторът заяви, че окончателно си прибира в родината.

Виктор в образа на Джеймс Браун

Виктор Тодоров изгря в образа на Кръстника на соула - Джеймс Браун, с "It's A Man's Man's Man's World" и "I Got You (I Feel Good)".

За финала, в който грабна победата, Дънди триумфира със зашеметяващо изпълнение на рок класиката на AC/DC "Highway to Hell", влизайки в образа на легендарния фронтмен Брайън Джонсън.

Иво Димчев се престори на Васко Найденов

В големия Васко Найденов се превъплъти ексцентрикът Иво Димчев, който сподели, че за избора на образ са помогнали родителите му. И в него той не изневери на стила си, изигравайки движенията, жестовете, мимиките и дори тембъра на Кеца в имитацията на "Сбогом, моя любов".

Алекс Раева бе Мадона

Алекс Раева предпочете доста лежерно парче за финала - "Hung up" на Мадона. Самата тя довери, че нарочно не избира нещо ударно - просто иска да е себе си докрай. Въпреки това тя се забавлява на макс, облечена в розово трико, докато танцува интензивна хореография.

Емилия стана Паша Христова

Последна на сцената излезе Емилия в ролята на незабравимата Паша Христова и "Една българска роза". Чалга фурията решава да закрие имитациите именно с тази песен, олицетворяваща любовта към България.

Рачков разцелува Веско Маринов

Луиза Григорова

Христо Пъдев

Кольо Гилъна бе в публиката със съпругата си

Димитър Станчев и жена му Ася поздравиха съпругата на Даниел

Освен превъплъщенията на живо продукцията бе подготвила и музикални поздрави от менторите Михаела Маринова и Владо Михайлов. Най-специални от всички обаче станаха изпълненията на Веселин Маринов, който пощури публиката с емблематичната "Лятна жълта рокля", а после разтуптя сърцата със "За теб, Българийо".

Еуфорията бе голяма

Голямото събитие завърши с безапелационната победа на Дънди и с призив "да вършим добро", последван от вечната песен "Дано".

Първенецът към болния си колега: Бояне, чудеса не се случват само на небето!

Благородният Дънди използва "България Днес", за да вдъхне кураж на своя колега и състудент Боян Христов, на когото дари наградата си от "Капките". "Бояне, чудеса не се случват само на небето. Има ги и тук. Ти си добър човек и заслужаваш подкрепа", са силните слова към болния мъж на победителят в Сезона-Слънце. Всеки, който иска да помогне, може да го направи на следната сметка:

Банка ДСК IBAN:

BG79STSA93000027855807

Боян Христов Христов

Bic: STSABGSF