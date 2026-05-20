Цеци Красимирова показа новия си мъж (ВИДЕО)

„Имам нов мъж до себе си!“ Това призна Цеци Красимирова. Бившата моделка не скри, че с първия си съпруг е научила „най-тежкия урок“.

„Когато приоритетите ви са различни, вие не живеете заедно. Вие просто пребивавате в едно пространство“, смята неостаряващата красавица.

„Целият път, който изминах дотук, беше само подготовка за това, което живея днес. От години до мен стои мъж, с когото превърнахме доверието в закон“, споделя Цеци.

Синеоката брюнетка разкрива, че „хората ги наричали отшелници“, и посочва защо. „Двамата избягваме дигиталния шум. Дори в градината работим заедно. Щастието е в грижата, която остава невидима за света“, цени дискретността на истинските отношения Красимирова.

„Най-ценното не вирее под светлината на прожекторите, а в тишината на нашия личен свят. Ние сме си достатъчни и съм щастлива от това“, доверява ексмоделката.

Тя издава, че с новия ѝ избраник ползват един телефон и между тях „няма никакви тайни“.

Цеци Красимирова се е отказала от предишните си разбирания за любовта. „Преди вярвах, че любовта иска постоянно отстъпване, безкраен шум от очаквания — неговите към мен, моите към него, на света към нас двамата... Но ако с някого не гледате в една посока, всяка крачка всъщност е отдалечаване. Движение в плаващи пясъци“, преосмисля вижданията си за истински стойностното във връзката между двама души една от най-красивите българки.

„Бях уморена от „трябва“, докато не разбрах, че домът не е просто адрес, а споделена тишина. Разбрах, че външният блясък и демонстрациите на щастие често са само фасада, която крие празнота. Илюзията, че нещата ще се подредят някой ден, е товар, който те тегли към дъното“, категорична е за горчивия опит от първия си брак Цеци.

Без да дава повече конкретика, тя намеква, че лъжата е станала причина за разпада на връзката ѝ с бизнесмена Майкъл Струмейтис. „И най-малката и премълчана лъжа е пукнатината, през която изтича мирът“, убедена е ексмоделката.

„Затова сега в нашия свят лъжата няма никакъв достъп! И двамата имаме нулева толерантност към нея. И двамата сме любители на директната комуникация. Избрахме пълната откритост. При нас няма скрити територии, няма пароли на телефоните. Това не е контрол, а свобода. Егото няма място на нашата маса. Това е моят договор със самата мен“, щастлива е от новата си връзка Красимирова.

„С мъжа до мен пазим мира си с цената на всичко. Внимаваме какво четем. Чие присъствие допускаме. В каква енергия потапяме съзнанието си. Но това не е бягство, а избор на чистота. Когато застанеш до нещо по-голямо от теб, светът спира да те плаши. Днес вече не градя сама“, откровена е намерилата най-после „мъжа на мечтите си“ ефектна дама. Кой е той, за момента няма никаква яснота.