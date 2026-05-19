Иван Рълев падна на коляно, посрещна любимата и сина си с рози и „Диор" (Снимки) https://hotarena.net/laifstail/ivan-ralev-padna-na-kolyano-posreshtna-lyubimata-i-sina-si-s-rozi-i-dior-snimki HotArena.net

Победителят от пети сезон на „Игри на волята“ Иван Рълев предложи брак на своята любима Изабел Трендафилова.

Съвсем наскоро двамата станаха горди родители на момченцето Самуил, а щастливата новина дойде малко след като майката и бебето се прибраха у дома.

Диаманти

„От двойка до екип. Най-хубавото нещо, което сме донесли в дома си“, написа дизайнерката Изабел Трендафилова, споделяйки кадри от завръщането си от болницата след раждането на малкия Самуил.

Победителят от „Игри на волята“ Иван Рълев явно е подготвил истинска изненада за любимите си хора. Посрещането включвало стая, изпълнена с букети от рози, празнична торта и питка, както и пълен комплект дрешки за бебето от дизайнерската марка „Диор“. Най-голямата изненада обаче била следващата важна стъпка в живота им – предложение за брак, допълнено с изящен пръстен с фини диаманти.

Профилите на двамата буквално бяха залети от позитивни коментари и поздравления за щастливото събитие. Предстои да стане ясно кога ще се състои и сватбата.

Наследник

Любопитен детайл бяха не само марковите дрешки, но и самата торта, изработена по поръчка. На нея били изписани името на момченцето, датата на раждането му, както и неговите ръст и тегло.

Малкият наследник на Рълев – Самуил, се е родил с тегло 2,9 кг и ръст 49 см. Стана ясно още, че щастливото събитие се е случило в 09:20 часа сутринта на 5 май.

„Понякога най-големите чудеса идват тихо… и променят всичко завинаги. Изненадата си има име – Самуил. 05.05.2026 г. – един миг, който променя всичко. До мен е човекът, който превръща всяко предизвикателство в сила, всяка несигурност в спокойствие и всяка мечта в реалност – един прекрасен мъж и баща – Иван Рълев. Добре дошъл, Самуил“, написа щастливата майка.