Дара става супергерой в комикс

Дара ще бъде герой в комикс. Това обяви Захари Карабашлиев, който ръководи едно от най-големите издателства у нас.

"Идеята да направим комикс с Дара ни хрумна в издателството още преди 7-8 години. Всички много харесахме Дара още от формата "X Faktor", където участва, и искахме да я направим като главен комикс герой. Свързахме се с нея, срещнахме се, предложихме й, обсъждахме. Дара имаше фантазия, в която тя е най-обикновено момиче, което обаче има двойник с необикновени свръхсили. И докато обикновената Дара живее някакъв скучен живот тук, нейната двойничка Супер-Дара в някаква паралелен свят върши супер големи неща. Е, по някаква причина комиксът не се получи" - казва Карабашлиев, който от години е фен на певицата.

"Сега може би ще преосмислим отново идеята и ще й предложим да покаже суперсилата си. Освен това от цялата история може да стане прекрасен анимационен герой, защото Дара е чудо", смята Захари Карабашлиев.

Междувременно стана ясно, че парчето "Бангаранга" търпеливо е чакало повече от две години, за да покори света! Това установи "България Днес" след разкрития за създаването на песента победител на "Евровизия".

Продуцентката на Дара Саня Армутлиева от "Вирджиния рекърдс" сподели уникално видео от направата на песента. Това се случва на 9 ноември 2023 г. в София по време на кампания за писане на песни.

На кадрите в планинска хижа се вижда Дара, която пита "Готови ли сте", и пуска песента. В стаята присъстват няколко души, включително Саня. Всички започват да куфеят и да викат "Опа", а някой светва и гаси лампите за дискотечна атмосфера.

"България Днес" спомня също, че феновете на Дара предрекоха победата й на песенния конкурс. При изпращането на изпълнителката за Виена те й подариха фигурка на самата Дара, облечена в аутфита от клипа на "Бангаранга", която държи кристалния микрофон. На летището певицата призна, че отдавна си е мечтала да има собствена кукла.