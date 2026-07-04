Бебешки рекорд! Известните българи, които се сдобиха с наследници през 2026-а

2026 се превърна в истинска година на голямото щастие за редица популярни българи. Едни вече гушкат рожбите си, други броят дните до най-вълнуващата среща в живота си, а социалните мрежи ежедневно се пълнят с трогателни кадри на коремчета, първи бебешки снимки и признания, че най-важната роля вече не е тази пред камерата.

Само за няколко месеца десетки известни личности обявиха, че семействата им се увеличават. Някои пазеха щастливата новина в тайна до последно, други превърнаха разкриването на пола на бебето в истински празник, а трети вече показаха как изглеждат първите им дни у дома с новороденото.

Люлка

Една от най-емоционалните истории безспорно е тази на певицата Алекс от дуета „Алекс и Влади“. След приказната си сватба красавицата сбъдна и друга голяма мечта – да стане майка. Малко преди раждането тя развълнува последователите си с видео, в което разкри, че очаква момченце. Щастливата новина беше посрещната със сълзи, прегръдки и десетки поздравления от колеги и приятели. В края на юни Алекс прегърна първородния си син, който носи името Александър. Гордата майка го нарече „най-голямата любов“, а първата семейна снимка предизвика истински фурор в социалните мрежи. Малкият беше посрещнат още в родилното с балони, цветя и специална украса, подготвена от най-близките на младото семейство. А Алекс сподели, че не се е колебала и още от първия ден е съхранила стволови клетки за бебето.

Сериал

Още една популярна красавица вече познава магията на майчинството. Актрисата Теди Цветкова, позната на зрителите от сериала „София – Ден и Нощ“, роди първото си дете – момченце. Новината изненада почитателите ѝ, тъй като тя споделяше с тях моменти от бременността си. От неин пост става ясно, че е избрала да роди със секцио в държавна болница. Теди стана майка на момче и го посрещна с красивите думи: „В този момент се родихме ние – аз като майка, ти като син. Добре дошъл, Самуил.“ Това написа тя под трогателна снимка от родилното.

Лукс

Сред най-коментираните звездни бебета е и това на певицата Ина Гаярди и топкоафьора Венелин Кондаков. Двамата години наред градяха една от най-стабилните връзки в светските среди, преди съдбата да ги дари с най-голямото щастие. Любовта им вече има ново име – малката Ваяна. Красивото и рядко име веднага предизвика интерес сред феновете. След раждането щастливите родители признаха, че появата на дъщеря им е променила напълно представите им за щастие. Домът им вече е изпълнен с бебешки смях, а близките ги изненадаха с празнична украса, огромни букети и десетки подаръци за новородената принцеса. Ина неведнъж е споделяла, че винаги е мечтала за голямо семейство, а Венелин признава, че никога не се е чувствал по-щастлив и по-отговорен. „Любовта ни беше само чувство, днес си има свое сърце“, написа Кондаков. Двойката прибра бебето в дома си, облечено в тоалет на световна френска марка в бяло и дантела.

Балони

Сред щастливците, които вече се радват на нов член в семейството, са и инфлуенсърите Дидо и Азалия. Двамата посрещнаха първото си дете с огромно вълнение, а социалните мрежи буквално се изпълниха с поздравления. През цялата бременност Азалия откровено споделяше емоциите си – от първите ритничета до подготовката на бебешката стая. След раждането младите родители признаха, че животът им се е преобърнал изцяло и че всяка безсънна нощ си заслужава заради една детска усмивка. Тя и половинката ѝ се радват на момиченце, което носи красивото име Катрин. „We did it... Нашата любов вече си има име – Катрин. Обичам те“, написа Азалия, като отбеляза и датата – 3 април.

Албум

Ново начало и за любимеца на зрителите Стратимир от „Игри на волята“. Стратимир Георгиев стана татко! Участникът от третия сезон на предаването „Игри на волята“ и любимата му Криси посрещнаха дъщеричката си Кая на 22 май. Гордият татко показа бебчето, снимайки се с него. А към кадъра заваляха честитки от близки и приятели.

Изненада

Истинска изненада поднесе и миската и бивша любима на футболиста Благой Георгиев – Куини Алис, която очаква второто си дете.

Таткото е приятелят ѝ Недко Петров, когото наричат Сланината заради месарския бизнес на баща му във Варненско. Двамата имат син Петър, който се появи на бял свят в края на 2022 година. От години са сгодени, но до сватба все още не се е стигнало. Недко има едно дете от предишната си връзка.

Мечта

Още една двойка, която скоро ще увеличи семейството си, са Сашо Кадиев и съпругата му Ивелина Чоева. Телевизионният водещ и моделът не крият огромното си щастие и признават, че с нетърпение очакват първото си общо дете. За Кадиев това ще бъде втори наследник, а самият той неведнъж е споделял, че винаги е мечтал за голямо и сплотено семейство. Бъдещите родители вече подготвят дома си за появата на бебето и с усмивка приемат всички съвети, които получават от близките си. Двамата мечтаят от доста време за наследник и дори споделиха, че са преминали през тежки моменти, докато стигнат дотук.

Скандал

Русокосата бомба Галина Димитрова – едно от най-обсъжданите бивши гаджета на Азис – също е бременна! Новината гръмна изненадващо, след като красавицата сама разкри щастливото събитие по доста провокативен начин.

Преди години Галина беше истинска сензация – изгря в „Мис Плеймейт“ и не слизаше от светските хроники. Бурната ѝ връзка с Азис също разтърси публичното пространство – двамата не криеха близостта си, а кулминацията бяха скандалните полуголи снимки от хотелска стая.

Явно бебешкият бум сред родните знаменитости тепърва ще продължава. За едни най-вълнуващият момент вече е зад гърба им, а за други тепърва предстои първата среща с малкото чудо. Общото между всички тях е, че независимо дали са на сцена, пред телевизионните камери или в социалните мрежи, днес най-важната им роля е тази на любящи родители. И ако досега животът им беше изпълнен с прожектори, аплодисменти и професионални успехи, сега най-голямото им щастие се побира в едни малки бебешки ръчички.

Бившият министър на спорта и неговата любима посрещнаха на бял свят Мария Красен Кралева и изказаха благодарности към екипа, помогнал за щастливия момент.

Мечта

Моделката Петя Велкова и бившият министър на спорта Красен Кралев станаха родители на момиченце, което носи красивото име Мария Красен Кралева. Новината беше споделена от Петя в социалните мрежи с емоционална благодарност към лекарите и екипите, които са се погрижили раждането да мине успешно.

В публикацията си Петя не спести благодарности към специалистите, помогнали по пътя към мечтаното дете. Петя подчертава, че всички тези хора са показали висок професионализъм и са имали огромен принос за сбъдването на мечтата им. Най-голямата ѝ благодарност обаче е била запазена за Красен Кралев, който не е пропуснал нито един преглед и е стоял до нея във всеки труден момент.

Гала – гушна второ внуче

Водещата на „На кафе“ Гала стана баба за втори път, след като дъщеря ѝ Мари Будева дари семейството с още едно момченце. Щастливата баба не скри вълнението си и призна, че появата на втория ѝ внук е изпълнила дома с още повече смях, любов и емоции. Гала често споделя, че времето с внуците е най-ценният подарък и използва всяка свободна минута, за да бъде до тях. А приятелите ѝ се шегуват, че ролята на баба ѝ отива не по-малко от тази на една от най-обичаните телевизионни водещи у нас. „Джина Константин Маринова“, написа гордата майка под фото, което е уловило малкото краче на бебето.