Бербатов се връща към модата! Мацки ще наддават за хранителния му режим

„Добре дошъл, мистър Готин!“

Така посрещнаха световноизвестния ни футболист Димитър Бербатов в едно от популярните столични кафенета, писа „България Днес“.

Митко се появи с бежова жилетка, подобен тип панталон, чорапи и разбира се, модерните мокасини, а очилата му със сигурност струват колкото една минимална работна заплата. Футболистът пи само минерална вода и през цялото време говореше по телефона с тайнствен господин за „старата си нова модна марка“.

Най-вероятно Бербо смята да я възкреси с нови неща, а дизайна за тях отново ще нарисува самият той. Едно от най-любимите неща на тийновете преди години в модната му марка бе черна шапка с пиратски символи череп и кръстосани кости, а по средната й преминаваше многозначителният надпис „Обичам да го правя бавно!“, фенките му обаче останаха разочаровани, тъй като посланието тогава нямаше сексуален подтекст, а Бербатов се шегуваше с критикарите си, които непрекъснато го обвиняваха, че на терена е мекушав, бавен и® недостатъчно агресивен.

Междувременно в нета вървят и наддавания на млади и в средна възраст жени, които пишат лични съобщения на централния ни нападател с молба да им даде хранителния си режим.  „Супертяло имаш, давай, моля те кажи как тренираш и какво ядеш“, питат го мацките. „Ще сложа първоначална цена и ще стана диетолог“, шегува се от своя страна Бербо.

Иначе за своите 44 1 години футболистът изглежда блестящо, играе йога и има плочки на корема. Преди време Бербо си присади и харизматично бретонче, което му придава още по-изискан и секси вид. Тогава Бербатов получи и прякора си „българският Анди Гарсия“.

