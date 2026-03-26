Без да го казва директно: Игнатов намекна, че Ружа не е мъртва

"Създателите на сериала за сестра ми Ружа Игнатова са сменили имената на всички герои с изключение на нейното. И това вече обяснява много неща." Така коментира за "България Днес" скорошната премиера на поредицата за Криптокралицата нейният брат Константин Игнатов.

Сериалът на немската телевизия ZDF "Вземи парите и бягай" "смесва документалистика и художествена измислица" - подход, с който продуцентите се застраховат и подчертават това в медиите.

"Продуцентите на този сериал трябва да са наясно защо са променили имената. Сестра ми е с името си, защото са разчитали, че няма да се покаже заради този филм", коментира пред вестника Игнатов.

С тези думи обаче той де факто за първи път "се изпуска" публично, че създателката на пирамидата OneCoin е жива! Иначе как да се тълкуват думите му, че "Ружа ще се покаже"? Мъртвец няма как да се "обади" от оня свят, но голямото питане е: защо Константин Игнатов намеква, че Криптокралицата не е в отвъдното, каквито твърдения се тиражираха през годините след потъването й вдън земя.

И дали самият сериал за нея и обкръжението й не е "примамка" да излезе на светло, която обаче, смята той, не притежава качествата да накара сестра му да реагира с опровержения или по съдебен път.

Досега братът на Ружа Игнатова упорито твърдеше, че няма представа каква е нейната съдба след мистериозното й изчезване на 25 октомври 2017 г.

Единственото, което повтаряше като мантра Игнатов, бе, че е купил самолетен билет на сестра си за полет до Атина и оттогава повече нито я е виждал, нито е комуникирал по какъвто и да било начин с нея.

Обаче се появи леко противоречие. Преди няколко години пред чужди медии братът на най-издирваната жена на планетата каза, че самолетният билет, който е купил на Ружа, е бил за полет до Виена, а след това тя е трябвало да лети за Атина. Което означава, че следите на Криптокралицата се губят в австрийската столица.

Тази подробност липсва в сериала, може би защото известната версия е, че Игнатова лети от София за Атина, а не за Виена.

"На мен също са ми дали друго име в сериала. Това не съм аз, а някаква измислена фигура. В противен случай сигурно щях да ги дам под съд", каза още Игнатов, по повод на "Вземи парите и бягай".

Братът на "авторката" на една от най-успешните понци схеми в новата история обяви, че след това изявление спира комуникацията си с българските медии.

"Създадох наскоро свой канал в ютуб и там през уикенда ще коментирам подробно сериала", посочи Константин Игнатов.

Във видеото ще видим как братът на Ружа се подлага на детектор на лъжата, докато дава отговори за сестра си. Това се е случило преди няколко дни. В мрежата вече се върти кратко клипче, което рекламира канала на Игнатов.

"Да живееш в сянката на някого, означава да си статист в собствения си живот, но аз въпреки всичко съм успял да взема три дипломи. Но някой пак ще каже: "Ти си братът на Ружа Игнатова". Да, аз съм човек с минало, със семейна история", казва в клипа Игнатов.

Евгений Матеев, създател на Център за психофизиологични изследвания "Детектор на лъжата", прави изследване с полиграф на брата на създателката на OneCoin. И уредът, поне както е показано във видеото, отчита, че Игнатов казва истината по няколко ключови въпроса за сестра си.

Детекторът показвал по думите на Матеев, че Константин Игнатов не е виждал сестра си от датата на изчезването й, нито е комуникирал оттогава с нея. Доказвал също така, че не е получавал колосални суми от Ружа, а само месечна заплата от 3500 евро и празнични бонуси като служител в една от компаниите й.

Най-странното обаче е, че според полиграфа братът на Криптокралицата няма представа дали тя е жива. Но от случайното му или нарочно "изпускане" пред "България Днес" става ясно, че той смята, че Игнатова не е убита.