БГ Барби Андреа Иванова разкри: Готова съм за порнокариера!

Притежателката на най-големите устни в света влиза за удоволствието и преживяването, хонорарите нямат значение

Готова съм за кариера в порното!

Бомбата хвърли пред "България Днес" притежателката на най-големите устни в света Андреа Иванова. Българското Барби, както е популярна фаталната блондинка от Бургас, влиза в розовата индустрия за удоволствието, преживяванията и емоциите, които ще изпита "на терен", а не толкова за хонорарите.

"Обичам разнообразието, нека има и надарени мъже, и не толкова. Лесбосцените не са ми сила и нека бъдат в следващ етап от снимките. Доколкото знам, се плаща по 1000-2000 евро на филм, който се заснема за ден-два и съдържа по няколко сцени. Съгласна съм и на сума от такъв порядък, няма проблем", сподели пред вестника русокосото изкушение, което преди броени дни направи нова вливка на хиалурон в устните и брадичката, която удължава по специална технология от повече от година.

Андреа е категорична - няма проблем дали в една сцена ще бъде с един или повече мъже, груповите изпълнения са нейна страст и определено има какво да покаже. За студентката в Софийския университет няма чак толкова голямо значение размерът, ръстът или националността на бъдещите й партньори пред камерите - тя е готова да се гмурне надълбоко в розовата индустрия.

Само преди броени дни Барбито се разплаща към НАП за всички години от 2021-ва насам, в които не е внасяла дължими данъци за профила си в онлайн еротична платформа за възрастни, в която вече пет години публикува горещо съдържание срещу заплащане. За този период сумата е набъбнала до петцифрено число с лихвите в евро.

Огромна част от нейните последователи, който си плащат да гледат предизвикателните снимки и видеа на Андреа, са чужденци и всекидневно я затрупват с най-различни предложения - от годежи и сватби до самолетен билет до САЩ и какви ли не страни по света.

Засега БГ Барби отказва на всички мераклии. Но не си мислете, че е заради гадже - Андреа е сама и няма мъж до себе си, а усилията й са насочени основно в работен план вкъщи пред камерата, откъдето печели доста добре. А килимът към порното вече е постлан - остава да се направи решителната крачка.