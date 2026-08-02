Енджи Касабие се тъпче с добавки, бие си пептиди и си влива витамини венозно, за да спре времето

Диетоложката Енджи Касабие е сред малкото популярни личности у нас, които не се притесняват открито да говорят за методите, с които се опитват да запазят младостта си. Блондинка признава, че ежедневието й е подчинено на една мисия – да държи следите на времето далеч от лицето и тялото си.

Освен че спазва желязна дисциплина в храненето и спорта, тя ежедневно приема цял коктейл от хранителни добавки, поставя си пептиди и редовно се подлага на венозни вливания с витамини и други полезни вещества. Всичко това е част от стратегията й за по-дълъг, по-здрав и по-качествен живот.



Касабие не крие, че се интересува от всички новости в света на дълголетието и модерната медицина. Тя е убедена, че човек не трябва да чака да се разболее, за да започне да се грижи за себе си. Според нея истинската профилактика започва много преди първите симптоми, а грижата за организма е ежедневен процес. Една от темите, по които специалистката говори най-открито, са пептидите. Докато мнозина гледат на тях със съмнение, Енджи е категорична, че те могат да бъдат изключително полезни, стига да се използват разумно и след обстойни медицински изследвания. „Не съм против пептидите. Напротив – използвам ги и аз. Изписвам ги и на пациенти, но само когато има конкретни показания и след необходимите изследвания”, обяснява тя. Според нея най-голямата грешка е хората да започват подобни терапии само защото са ги видели рекламирани в интернет или защото някой познат ги е препоръчал. Всеки организъм има различни нужди и универсални рецепти не съществуват.



Освен пептидите, диетоложката редовно си прави и венозни вливания. Тя вярва, че така витамините и минералите достигат много по-бързо до клетките и подпомагат възстановяването на организма. В ежедневното й меню присъстват още десетки хранителни добавки, антиоксиданти, витамини и минерали, които според нея компенсират дефицитите, натрупани от съвременния начин на живот. Разбира се, Енджи е убедена, че нито една добавка не може да компенсира вредните навици. Затова тя е безкомпромисна към менюто си. Захарта почти напълно отсъства от трапезата й, избягва преработените продукти и всичко, което натоварва организма. Пие много вода, тренира редовно и държи тялото й винаги да бъде в движение.



Зад безупречната външност на диетоложката обаче се крие история, изпълнена с болка, загуби и изпитания. Днес тя сияе до съпруга си – бившия „Мистър Ливан” Рабих Ел Зейн, и двамата отглеждат шестгодишния си син Райън. Цената, която е платила, за да стане майка обаче, е висока. Преди щастието в живота й да почука на вратата, семейството преживява години на надежди, разочарования и огромна болка.



Първата бременност на Енджи е с близнаци. Всичко върви нормално до седмия месец, когато настъпва трагедия. Бебетата се раждат преждевременно и не успяват да оцелеят. И до днес Касабие вярва, че поредица от лекарски грешки са допринесли за фаталния край. „Не искам никоя жена да преживява това, което се случи на мен”, казвала е тя през сълзи. Съдбата обаче й нанася втори тежък удар. При следващата бременност медиците не откриват навреме, че страда от сериозен проблем с кръвосъсирването, свързан с разширени вени, и отново губи бебето си. За всяка жена подобна трагедия би може да бъде пагубна. За Енджи обаче тя се превръща в стимул още по-яростно да се бори. След 4 години опити, безброй сълзи и огромно търпение, мечтата й най-накрая се сбъдва. На бял свят се появява Райън – момчето, което променя живота на двамата си родители. „Треперенето приключи в момента, в който родих!”, признава диетоложката.

Парадоксално, но най-щастливият момент в живота й е последван от ново тежко изпитание. Малко след раждането Касабие изпада в жестока следродилна депресия. Макар че дълго е чакала детето си, тя започва да се страхува дали ще бъде добра майка и дали ще успее да съчетае семейството с кариерата си. През този период отношенията със съпруга й също преминават през сериозна криза. Цялото й внимание е насочено към бебето и работата, а Рабих остава на заден план. Постепенно между двамата се натрупва напрежение. „Във всяка връзка първо има страст, после идва реалността. Човекът до теб трябва да бъде твоята опора”, убедена е диетоложката. За щастие, двамата успяват да преодолеят кризата.



Макар че Рабих е носител на титлата „Мистър Ливан” и привлича вниманието на много жени, Енджи твърди, че никога не е била болезнено ревнива. „Съдбата ми го е подарила. Ако реши, ще ми го вземе. Не мога да го вържа!”, казва тя. Любовната им история обаче не започва като приказка. Преди да срещне настоящия си съпруг, Касабие преживява тежко предателство. Само няколко дни преди планиран годеж разбира, че тогавашният й партньор й изневерява. Истината научава случайно, след като вижда съобщенията в телефона му. По-късно съдбата я среща с Рабих. Месеци наред той й пише в социалните мрежи, но тя дори не му обръща внимание. След случайна среща на светско събитие двамата започват да общуват, а окончателно я печели с начина, по който се грижи за болната си майка. „Тогава разбрах, че това е човек с огромно сърце! Реших, че искам това да е мъжа ми и да остарея с него”, признава Енджи.

Следват две приказни сватби – едната в Ливан, другата в Египет, а няколко години по-късно идва и най-голямото им щастие – синът им Райън. Днес той е центърът на живота им. Родителите му държат да расте дисциплиниран, възпитан и образован. Момчето вече говори български, арабски и английски, а според майка му езиците са най-ценният подарък, който могат да му дадат. Касабие не крие, че е строга майка. Смята, че децата трябва отрано да се научат да бъдат самостоятелни и отговорни.



Покрай личните си трагедии диетоложката се сблъсква и със сериозни здравословни проблеми. След загубата на близнаците започва да страда от силно подуване на корема. Посещава редица специалисти, но не намира трайно решение. В крайна сметка сама променя начина си на живот. Изключва захарта, започва да се храни по-често, пие по около три литра вода дневно и постепенно възвръща добрата си форма. Днес изготвя хранителни режими и за съпруга си, който като професионален модел също трябва да поддържа перфектна визия. Касабие е категорична, че затлъстяването не започва в чинията, а в психиката. По думите й стресът, липсата на любов към себе си и непрестанното напрежение са сред основните причини хората да качват килограми и да боледуват. Затова тя продължава да следва философията, че доброто здраве не е въпрос на късмет, а на постоянство. Добавки, пептиди, венозни терапии, тренировки, дисциплина и внимателно подбрана храна – това е ежедневната формула на Касабие, която не крие, че мечтае да остане жизнена, енергична и млада възможно най-дълго.



