Петканов и Богданска пак заедно? Даниел отново се увърта около Александра

Една от любимите бивши двойки на България май е напът отново да се събере. Това са Даниел Петканов и Алекс Богданска. В последно време те са неразделни и фактът, че манекенката и тв водеща уж има сериозен приятел, не спира бившия й мъж да я ухажва, научи „Уикенд”.



Бившото семейство Петканови не пропуска повод да покаже пред всички, че все още живее в хармония, въпреки развода. Даниел и Александра засипват социалните с общи снимки, клипчета и изяви по работа, като най-скорошната им поява в обща компания беше на официално рекламно събитие едва преди няколко дни. Залата беше пълна с хора, но Даниел и Александра, която между другото беше с новия си партньор, цяла вечер се въртяха около една и съща маса. Петканов показа и два-три кадъра с бившата „ергенка” Маги Томова, но се говори, че май е било само за да е сигурен, че няма да си създава излишни драми с новия приятел на Алекс. Истинският му интерес всъщност бил към нея, а Маги била за прикритие.



Семейство Петканови обяви официално развода си през 2022г. Това стана 5 години след като двойката сключи брак в риалитито на Нова тв „ВИП Брадър”. Оттогава досега Даниел смени доста жени, като най-коментирана е връзката му с манекенката Глория Петкова, продължила едва няколко месеца – от миналото лято, когато двамата се сближиха като участници в риалитито на Би Ти Ви „Трейтърс”, до тази пролет, когато стана ясно, че са разделени. За сметка на това Александра направи всичко възможно да пази в тайна авантюрите си с мъже, докато преди година разкри, че има сериозна връзка с мераклията да прави кариера на певец Мартин Светломиров. Богданска и новият й мъж започнаха да демонстрират странна близост с Даниел и Глория, докато още бяха заедно. Двете двойки изглеждаха като семейни приятели и дори отидоха на обща ваканция.



Към днешна дата обаче Алекс е прекратила всякаква комуникация с колежката си Петкова, докато Петканов продължава да се върти около нея и новия й мъж. Личи, че отношението му към бившата съпруга не е само протоколно – заради сина им Габриел, който през септември ще е второкласник. Други разделени двойки също се събират от време на време заради децата си, но не ходят заедно на почивки, нито купонясват на общи маси. Между Алекс и Дани като че ли все още пламти искрата, която ги накара да си кажат „Да!” навремето във „ВИП Брадър”, макар и да не са го признали публично.



Даниел към момента все пак спазва известна дистанция и го играе просто приятел на Александра. Той дори твърди, че не ревнува заради връзката й с Мартин. В същото време продължава уж да си търси жена, но негови познати подозират, че тайно се надява Богданска да му даде втори шанс. Известно е, че разводът преди 4 години беше по негова вина. Той поискал от съпругата си да подпише документи по взаимно съгласие, без да й даде логично обяснение за желанието си. Говори се, че е бил потиснат от нейните успехи и факта, че печели по-добре от него. В същото време, въпреки всичките им хубави моменти заедно, не можел да й прости „аферата с пръста” – случаят, в който още преди сватбата намери нейна снимка в самолет, на която тя лапа пръста на богат чужденец. Всичко това било прът в колелата на брака им, който непрекъснато го карал да гледа встрани, докато накрая не издържал.



Четири години след развода им обаче вече осъзнавал какво е изгубил и му се искало да си върне семейството. Дали Александра ще му прости и ще го приеме обратно, е друг въпрос.

