Би Ти Ви вдигна хонорара на Дара

Два месеца след като се заговори, че Дара може да се откаже от участие в журито на „Гласът на България”, Би Ти Ви все пак успя да се пребори за младата звезда. Говори се, че са й вдигнали хонорара поне с 50 на сто в сравнение с предишния сезон. Акциите на певицата са скочили след като се класира за „Евровизия” във Виена, научи „Уикенд”.

Говори се, че от Би Ти Ви са се съгласили да броят на Дара поне 30 бона в евро, за да оценява млади таланти в „Гласът на България” през есента. Това е твърде много на фона на заетостта в предаването. От години кастингите на тъмно в него се правят в един-единствен ден и това личи по тоалетите на звездите в журито. Те са облечени по един и същи начин от началото на тези кастинги до края им. Всичко се снима наведнъж, а после се монтира в отделни епизоди, които се излъчват половин тв сезон. След това треньорите имат само още четири-пет дни заетост, тъй като със звездите зад кадър работят не те, а специално наети от шоуто вокални педагози, но се разчита основно на самоподготовка. На финала има три концерта на живо, в които журито трябва да е на разположение (а в сезони 7, 8, 9 и 10 концертите бяха само два). Това е всичко. Практически заетостта сумарно трудно би прехвърлила десетина дни. За толкова работа Дара щяла да вземе най-малко 30 000 евро, твърдят запознати.

Само преди две години за далеч по-солидно себераздаване в „Денсинг старс” звездата взе 40 000 лева. Тогава й се налагаше да учи нов танц всяка седмица, които й костваше много пот по време на тренировките и синини от падания и удари по тялото. Сега обаче тя посочила пред Би Ти Ви растящата инфлация и нарастващия интерес към нея зад граница покрай участието й в „Евровизия”. Подчертала също, че конкурентите от Нова тв също биха могли да я поканят в свое шоу, и по този начин си вдигнала хонорара.

От Нова всъщност действително имат интерес към Дара, която направи първите си крачки на професионална сцена именно там, в предаването „Х Фактор”. Но за предстоящия есенен тв сезон просто нямат подходящ формат, в който да я включат. Единственото предаване, в което може да блесне там през есента, е „Пееш или лъжеш”, но само като гост звезда, а не с участие за целия сезон.

В крайна сметка младата певица и ръководството на Би Ти Ви си стиснали ръцете и наесен ще я гледаме за пети пореден път в журито на „Гласът”. За четирите си участия там досега тя е извадила двама победители от отборите си – Жаклин Таракчи завоюва първото място през 2022 г., а Славея Иванова – през 2024-а.

Другият треньор, чието име телевизията вече обяви, е фолк звездата Меди. Това означава, че от шоуто се е оттеглил един от двамата мъже, които журираха в предишния сезон – Иван Лечев или Владимир Ампов-Графа. Говори се, че е вторият, но от Би Ти Ви тепърва ще потвърдят или отрекат тази информация.