Бившата половинка на Азис - Ники Китаеца: Сватбата ни беше рекламен трик

Китаеца пожелава на певеца цялата обич на света с новия му американски приятел

"Щастлив съм, че Азис е намерил точния човек за него. Той е прекрасен човек и певец, уникален е, дори моите две големи деца го слушат, харесват го."

Това казва с днешна дата единственият мъж, който е имал честта да застане пред олтара (но не църковния) до Краля на фолка Азис - Николай Първанов.

Врекоха се във вярност през 2006 година Снимка: Архив

Думите му бяха по повод бомбата, която хвърли певецът малко след Нова година, че се омъжва за американски доктор и е много влюбен. Азис дори бе уточнил гостите, които ще покани на сватбата си и как ще премине тя.

"Това е прекрасно. Желая му цялата обич на света, той я заслужава", каза Първанов с прякор Китаеца. С днешна дата той е нутриционист и фитнес инструктор. Има жена и две деца, които вече са пораснали. "Нямам контакт с Азис от много отдавна. Между нас това си беше рекламен трик, но пък беше забавно", с усмивка споделя Китаеца.

С днешна дата Азис е на гости на тайнствения си любим Снимка: инстаграм

През 2006 година двамата се ожениха, като се твърдеше, че певецът е платил колосална сума на Ники, за да се появяват заедно, а сумата била формулирана като договор. Китаеца се задължавал да е шофьор на Азис, а личните им отношения били скрепени с "неразкриване на тайната" дали имат нещо помежду си.

След няколко години идилия връзката им внезапно се разпадна. Китаеца сякаш потъна вдън земя. Появи се само откъслечна информация за него, че се е оженил за неизвестна фолкпевица и има първо дете. Самият Николай категорично отказваше да говори за отношенията си с ромския славей. Певецът стигна по-далеч.

"Не искам да чувам за това момче", "Не познавам никакви китайци", отсичаше изпълнителят на "Напипай го" в свои интервюта.

Осем години по-късно Китаеца пръв проговори за отношенията си с Азис.

"Бях негов шофьор. Назначи ме на работа, карах го навсякъде. Постепенно негови приятели започнаха да го разпитват за мен. Правеше им впечатление, че съм млад и добре сложен. Един ден той ми направи сделка. Предложи ми да инсценираме сватбата и цялата си връзка. Той печелеше реклама, а аз щях да стана известен", разказа Китаеца пред камерите.

Той се съгласил и шоуто започнало. "След това наистина станах известен и с участието си в "Биг брадър", казва Първанов. По онова време той искал да оправи живота си, тъй като живеел скромно и нямал препитание. Търсил си работа и случайно започнал да работи за Азис. Не могъл да устои на финансовото предложение, защото единствено по този начин имал шанс за собствен дом. Изпълнителят го води само по лъскави ресторанти и магазини, а Николай е доволен от новия си живот. Накрая обаче се разделят, тъй като Китаеца искал вече да си намери сериозна партньорка. "И така се случи, че се разделихме. Такъв е животът, не съжалявам за нищо от случилото се", с усмивка споделя Николай.

В едно от интервютата си пък Азис призна, че пази халките от сватбата си с Китаеца. "Обичах Китаеца", изповядва се изпълнителят, който днес е щастлив с друга половинка.

"Вече съм далеч от всичко, което тогава се е случвало, весело беше и добре си живяхме, но всяко нещо с времето си. Сега се занимавам с други неща и не мога да се оплача", казва Николай Първанов, който е останал само с хубави спомени от Азис, а и днес от време на време чува по някоя от новите му песни и много ги харесва. "Децата ми също го слушат, няма друг като него", споделя Николай Първанов.