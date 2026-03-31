БОМБА! Ненчо Балабанов: Тръмп е изтрещял – аз щях да спра войните!

Потеглил е по път, който по-скоро прилича на сценарий за филм, отколкото на действия на един държавен глава, смята водещият на "Сделка или не"

"Ако можех да бъда реалният Доналд Тръмп за един ден, със сигурност щях да демонстрирам истинско самочувствие, изключващо грубата сила или войната като действие. Защото, когато осъзнаваш действително силата си в XXI век, няма да искаш да се биеш с целия свят. Не и толкова открито."

В това е категоричен пред "България Днес" актьорът и имитатор Ненчо Балабанов - човекът, който само след 5 дни изгрява в ролята на президента на САЩ в постановката "Пътуване до Марс".

Ненчо се присъединява към каста й по покана на сценариста Иво Сиромахов. Пиесата той "попива" на един дъх, докато е на почивка в Гърция.

"Четях на шезлонга и се смеех на глас. Не знам какво са си помислили хората наоколо", спомня си водещият на "Сделка или не", който без колебание приема предизвикателството.

За Балабанов образът на Тръмп е изключително характерен. Именно затова го изучава в дълбочина - в цялата му гама и колоритност.

"Изгледах доста негови изказвания и интервюта, за да се подготвя", призна любимецът от малките екрани, който нонстоп е по репетиции.

По негови думи границата между добрата имитация и гротеската е изключително тънка, но с мярка и вкус магията се случва.

"Просто се превъплъщаваш в героя и се стараеш да мислиш и реагираш като него. Винаги възникват импровизации и непредвидени моменти и трябва да си готов да действаш като него. Освен НАТФИЗ, разбира се, школата на "Като две капки вода" много е допринесла да се усъвършенствам в това отношение", довери още звездата от малките екрани.

Ненчо има мнение и за фигурата на Тръмп като една от най-влиятелните личности на планетата: "Някои неща в политиката му ми се струват адекватни, други не, но едно е сигурно - потеглил е по път, който наистина по-скоро прилича на сценарий за филм, отколкото на действия на един държавен глава, било то и на Съединените щати".

Ако види Доналд на живо, Ненчо би го гледал внимателно, попивайки цялата му същност, за да го превъплъти в дълбочина. Артистът няма да пропусне и възможността да го посъветва "да се опита да стъпи стабилно на земята, понеже доста се е повдигнал".

Комедията "Пътуване до Марс" готви зрелищно "политане" към Червената планета. Сюжетът събира на едно място героите Урсула фон дер Лайен (Алекс Сърчаджиева/Гергана Спиридонова), Владимир Путин (Тодор Танчев), Си Дзинпин (Румен Вангелов) и самия Тръмп на борда на космически кораб в извънземна мисия. Сред великите политици място заема и бг инфлуенсърката Златка, изиграна от Стиляна Маркова. Пътуването преминава през редица премеждия, опасности и комични ситуации, обещаващи смях до сълзи.

"Тръмп е човек с интересно чувство за хумор. Мисля, че би се забавлявал доста, ако ни гледа в спектакъла. Може да се поотпусне малко, като се види отстрани. Да освободи напрежението", на мнение е Балабанов.

Премиерата на постановката е на 5 април в Драматично-куклен театър "Константин Величков" Пазарджик.