БОМБА! Ралица Паскалева сменя Гала в „На кафе“?

Ралица Паскалева има шанс да смени Гала като основна водеща на „На кафе” наесен, говори се в Нова тв.

Актрисата влезе в шоуто миналия понеделник като звезден гост-коментатор и ще бъде там до края на сезона. Това е временна позиция, създадена специално за нея, след като я махнаха от „Игри на волята”, предизвиквайки гнева на феновете й. В същото време обаче и от Би Ти Ви имат интерес към звездата. Сега въпросът е коя от двете телевизии ще успее да я привлече наесен, а интригата става още по-голяма, след като в медийните среди тръгна слуха, че именно тя ще смени Гала наесен и ще стане титулярен водещ на „На кафе”.

Съобщението, че Ралица Паскалева е новият звезден гост-коментатор в „На кафе”, дойде дни след като от Нова тв съобщиха, че тя вече няма да работи в „Игри на волята”. Феновете на екстремното риалити изригнаха, че няма да го гледат без любимата си водеща. Голямата част от тях все още трудно приемат отстраняването на партньора й Димо Алексиев, въпреки че вече втори сезон мястото му ще бъде заето от Павел Николов. Когато стана ясно, че и красивата Ралица е заменена, социалните мрежи избухнаха с искания да я върнат в ефир. Хиляди фенове обявиха, че в „Игрите” има двама водещи и това са Ралица и Димо, отказвайки да приемат промените. Дори фактът, че мястото на Паскалева бе заето от иначе обичаната спринтьорка Ивет Лалова, не успя да смекчи гнева им.

В същото време стана ясно, че от Би Ти Ви „ухажват” актрисата в комплект с мъжа й Теодор Салпаров. Както „Уикенд” писа, двамата са обсъждани за водещи на предстоящия 10-и сезон на „Фермата”. Салпаров се оттегля от активна състезателна дейност като волейболист, а телевизията получи правата за излъчване на бенефисния му мач през септември. Покрай това се е заговорило, че с жена му могат да поемат „Фермата” след напускането на Андрей Арнаудов и Иван Христов.

На шефовете в Нова явно в крайна сметка им е светнала лампичка, че не бива да изпускат актрисата. Затова набързо измислили длъжността „звезден гост-коментатор” в „На кафе”, след като Гала се оттегли от предаването още на 5 юни. Усилено се говори, че блондинката може и да не се върне, тъй като на 59-годишна възраст тя вече се чувствала крайно изтощена за ежедневен ефир. Гала всъщност е българската водеща, прекарала най-много часове на малкия екран, но в момента нямала никаква мотивация да продължава да работи в шоуто си. В продължение на три седмици то бе поето от панелистите, а сега вече там работи и „по-заслужила” звезда, а именно – Ралица Паскалева. Офертата от предаването е била отправена към актрисата буквално от днес за утре. Тя бързо я приела, тъй като в момента няма договор за работа където и да е, твърдят запознати. За да тушира скандалите обаче, обяви публично, че е напуснала „Игрите” по собствено желание, за да пробва нещо ново, като очаквала и „грандиозни” промени, които ще прави заедно с Нова тв. Смята се, че въпросните „грандиозни” промени са именно смяната на Гала с Ралица, която обаче засега е само една от много възможности пред предаването занапред. Актрисата поне засега нямала постоянен договор с „На кафе”, твърдят запознати. Тя е заета само до финала на сезона в края на юли. За нея това е своеобразен изпитателен срок. Ако го премине успешно, може да се говори и за по-сериозни ангажименти в шоуто.

Това е първото предаване, в което Ралица Паскалева работи на живо. Досега нейните участия са били само на запис, като се изключи участието й в „Като две капки вода” преди 3 години, където обаче двамата с Димо излизаха на сцената, за да изпълняват предварително репетирани имитации. Сега репетиции няма. Звездата обаче била твърдо убедена, че ще се справи с това предизвикателство. Ако Гала не се върне наесен, тя може директно да заеме нейното място, но само ако зрителите я харесат като „звезден гост-коментатор”.

В същото време пред нея все още е и шансът за „Фермата”, така че красивата брюнетка има избор. Според слуховете, тя едва ли ще се съгласи на оферта за нещо по-малко от основна водеща, независимо дали в „На кафе”, „Фермата”, или друго предаване. Да остане за постоянно панелист или гост-коментатор в Нова тв, както в момента, за нея било неприемлив компромис. В случай, че Гала въпреки всичко се върне в шоуто си, Ралица най-вероятно ще го напусне.

Феновете на брюнетката масова споделят мнение, че тя може много повече, отколкото да води „На кафе”. Според тях Паскалева се нуждае от специално шоу, създадено само за нея, в което да разгърне потенциала си. При актьорите това разгръщане обикновено става с големи роли, но Ралица вече от няколко години не играе нито в киното, нито в театъра, нито в телевизионни сериали. Явно смята и занапред да разчита на рейтингови риалитита и шоупрограми, в които актьорите обикновено печелят добре без много усилия.