Божана Кацарова: Гнусна тоалетна ме вдъхновява за новия ми дом

Божана Кацарова показа новия си дом - жив, шумен, леко хаотичен и напълно в неин стил. Още от първите кадри става ясно, че тук няма да видим стерилен минимализъм.

"Цялата концепция за дизайна тръгна от тази млака гнусна тоалетна", казва Божана с усмивка. И точно там започва историята - с винтидж казанче и усещане за стар апартамент с характер. "Аз съм човек, който обича да събира всичките си приятели на едно място", обяснява чаровната кулинарка. Затова и разпределението е с много меки повърхности, ниски мебели и усещане, че всичко те кани да седнеш, пише България Днес.

Изкуството играе ключова роля. В центъра Божана е окичила картина с хотдог в масивна златна рамка. До нея - плюшена играчка банан, картини от антикварен магазин и детайли, които умишлено разчупват всякаква претенция.

"Една сама жена може с двете си ръце да изкара пари и да си купи жилище", категорична е готвачката. "Не чакайте някой да го направи вместо вас - губи се магията", призовава Божана.