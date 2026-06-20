Брутална изповед на Жанет Осипова: Той ме удари и ме влачеше по пода https://hotarena.net/laifstail/brutalna-izpoved-na-zhanet-osipova-toy-me-udari-i-me-vlacheshe-po-poda HotArena.net

Жанет Осипова направи болезнено признание за преживяно домашно насилие. В подкаста на Ивка Бейбе моделът разказа за връзка, която приключила веднага след шокиращ инцидент.

На въпрос дали някога е била жертва на физическо насилие, Осипова отговори откровено, че това се е случило, макар и само веднъж.

„Случи се! Разбира се, веднъж. Не подозирах, че този човек има скрита агресия в себе си, но вече бяхме заживели дори заедно", сподели тя.

По думите ѝ причината била ревност, а случилото се я накарало незабавно да сложи край на отношенията.

„Изревнува ме и ме удари. Буквално ме влачеше за косата по пода. Това беше първият и последният път", разказа Жанет.

Тя подчерта, че никоя жена не бива да остава в подобна ситуация, независимо от последващите извинения и обещания.

„Казвам това, защото случи ли се нещо подобно, трябва да си тръгнеш веднага. След това прекратих всякакви взаимоотношения с него", заяви моделът.

Осипова признава, че мъжът е опитал да си върне доверието ѝ и многократно е търсил прошка.

„Той намери начини да ми иска прошка и да ми казва, че никога повече няма да се повтори. Това е моментът, в който трябва да си силен и да не допускаш отново такова унижение", категорична бе тя.

С откровението си Жанет Осипова изпрати ясно послание към жените, попаднали в подобни отношения – да не правят компромис със собственото си достойнство и сигурност.