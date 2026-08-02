Любовта на Мартин Елвиса и Йоана приключи внезапно

Бизнесменът Мартин Николов – Елвиса и инфлуенсърката Йоана Илиева обявиха, че вече не са заедно, въпреки че само преди броени дни изглеждаха по-влюбени от всякога. Романтичните кадри от морската им почивка в социалната мрежа, усмивки, прегръдки и щастливи моменти създаваха впечатлението, че връзката им върви към следващата голяма крачка. Вместо новина за годеж обаче, последователите им получиха съобщение за раздяла. Някои дори започнаха да се питат дали не става дума за добре премислен рекламен ход.



Подобни съмнения не са случайни – през последните години не една и две популярни двойки използваха личния си живот, за да останат в светлината на прожекторите. Този път обаче Елвиса побърза да пресече всички подобни предположения. „Тъй като искаме да избегнем всякакви интриги и злонамерени коментари по наш адрес и искаме всичко да е ясно и да излезе като информация от нас самите, с Йоана Илиева се разделихме, но запазихме приятелски отношения”, написа той към тяхна обща снимка. С това лаконично съобщение Мартин сложи край на спекулациите, без обаче да разкрие какво точно е довело до раздялата. Двамата не влизат в подробности.



Тази сдържаност още повече разпали любопитството на последователите им. Те не могат да повярват, че само преди дни Николов и Илиева са били заедно на море, а днес вече говорят за раздяла. На снимките от почивката им нищо не подсказваше, че отношенията им преминават през криза. Може би решението са разлъката е било взето внезапно след завръщането им или пък проблемите са се натрупвали дълго време, без да бъдат показвани публично. Намеква се за грандиозен скандал, избухнал по време на ваканцията, свързан със забежка на Мартин.

Любовната история между Елвиса и Йоана винаги е предизвиквала интерес, най-вече заради голямата им възрастова разлика от 19 години. Интимните им отношения започват много преди зрителите да видят Елвиса като главния герой в „Ергенът”. По това време Йоана все още е ученичка в 12-и клас, а Мартин доближава 40-годишна възраст. Връзката им продължава около две години и преминава през различни етапи. Николов присъства на абитуриентския бал на любимата си, двамата все по-често започват да се появяват заедно на публични събития.



По това време Илиева постепенно изгражда визията, с която днес е разпознаваема в социалните мрежи. Тя никога не е криела, че харесва естетичните процедури. Поставя си филъри в устните, оформя скулите и брадичката си. След навършване на 18 години решава да увеличи бюста си със силиконови импланти. По нейни думи операцията е подарък от Мартин.

Любопитен детайл е, че баща й Станислав Илиев, по-известен като Финдо от „Сървайвър” и „ВИП Брадър”, никога не се е противопоставял открито на отношенията й с Мартин. Макар че бизнесменът е почти негов връстник, Финдо приемал избора на дъщеря си и не виждал проблем в голямата възрастова разлика. За него най-важното било щерка му да бъде щастлива.



Любовният живот на Елвиса винаги е бил повече от колоритен. Преди Йоана той години наред имаше бурна връзка с фолк звездата Емануела. Певицата избухна публично, обвинявайки го, че се среща с момичета на възрастта на дъщерите му. Тогава тя не спести тежки думи по негов адрес и заяви, че подобно поведение изобщо не е пример за подражание.



Йоана никога не влиза в словесната престрелка. Красавицата неведнъж е заявявала, че не познава лично Емануела и не желае да бъде въвличана в конфликти, които не я засягат. Освен с любовта към модата и красивия външен вид, инфлуенсърката е известна и с интереса си към астрологията. Тя често разказва, че Мартин като Козирог е невероятно упорит, трудно признава грешките си и рядко прави компромиси. Тя пък е Стрелец с асцендент Рак – комбинация, която според нея носи едновременно свободолюбие, силна емоционалност и желание за несекващи приключения.

Преди да отпътува за снимките на „Ергенът” в Шри Ланка, Йоана се консултира с личната си астроложка. Предсказанието е, че февруари ще преобърне живота й и ще бъде изпълнен с драматични емоции. Преживяванията й в романтичното риалити напълно оправдават тези прогнози. Авантюристичният дух явно е наследен от баща й. Хубавицата се явява и на кастинг за „Островът на 100-те гривни”. Успешно преминава два етапа от подбора, но медицинските изследвания откриват притеснителни показатели и участието й отпада в последния момент.

Колкото до Мартин, той отдавна е доказал, че не обича да следва утъпкания път. Наследник е на известен столичен нотариус и на висш държавен служител (баща му Петко Николов дори бе министър в няколко правителства), завършил е международни отношения в Англия, а след това и право в България. Въпреки всичко, отказва да работи в кантората на майка си и избира да развива собствен бизнес и да се показва на малкия екран. Телевизионната популярност се оказва негова слабост. След „Игри на волята” той приема предизвикателството да стане най-възрастният „ерген” в историята на шоуто. Сам признава, че славата му харесва, че не отказва снимки на фенове и не изключва възможността отново да участва в телевизионен формат.



Въпреки публичния си живот, Николов винаги е подчертавал, че най-важните хора за него остават двете му дъщери. Те следят с интерес всяка негова телевизионна изява. След края на „Ергенът” той разкри, че момичетата му до последно са се надявали да не избере Даниела Рупецова за победителка. С Йоана по това време уж пак бяха разделени, но после се събраха.



След финала на предаването отношенията на Елвиса и Илиева изглеждаха по-силни от всякога, но уви – дойде поредната разлъка между тях. Дали това е окончателният финал или след време двамата отново ще намерят път един към друг, предстои да разберем. Засега единственото сигурно е, че Мартин настоява раздялата да не бъде възприемана като рекламен трик. По думите му решението е истинско и с Йоана щели да си останат приятели.



