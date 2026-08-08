БРУТАЛНО: Лепа Брена се преби на сцената в Будва (ВИДЕО)

Лепа Брена падна час и половина след полунощ по време на участие и това предизвика сериозен смут не само в Будва, Черна гора, но и на Балканите.

Звездата на турбофолка през цялото време, докато траеше инцидентът, се усмихваше, но феновете се питаха дали това не е само за пред публиката, докато наистина я боли много.

Помощ

Веднага на помощ се притекоха две асистентки, но Лепа Брена не им даде да я вдигат, а сама си стана, при това доста пъргаво. Тя бе в шармантна синя рокля с цепка на десния крак. И докато изпълняваше номер с повдигането високо в стил „кан-кан“ на този десен крак, се спъна в кабел на сцената и се изтърколи. Но бързо се окопити и продължи номера с усмивка, все едно нищо не е станало.

Наскоро Лепотица, както галено наричат някои фенове звездата на турбофолка, сподели пред комшийски медии, че йогата много й помага да се оправя с всякакви счупвания. „Йогата ми помогна много, защото често си чупих крайниците. Счупих си и левия, и десния крак, и дясната, и лявата ръка. Чупила съм си всичко, и то по няколко пъти“ – откровена е звездата пред Vostcast.

Арена

Наскоро и БГ зрителите ще могат отново да видят своята любимка у нас. Лепа Брена се готви за голямо шоу в софийската Арена на 26 септември. „В програмата ще се насладим на емблематични песни като Hajde da se volimo, Cacak, cacak, Mile voli disko, Jugoslovenka, Ti si moj greh и още много любими заглавия, които събират поколения пред сцената“, съобщават с ентусиазъм организаторите.